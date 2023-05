Liga BetPlay: Once Caldas venció a Júnior en el Palogrande

Dayro Moreno de Once Caldas vs. Júnior de Barranquilla en el estadio Palogrande. Foto: Dimayor

Once Caldas volvió a la victoria en el estadio Palogrande tras nueve partidos. Con un gol de Dayro Moreno y otro de Fainer Torijano, los de Manizales sellaron un 2-0 frente a Júnior que pone en riesgo su estadía entre los ocho en la recta final de la fase de todos contra todos en la Liga BetPlay.

Desde el pitazo inicial, Once Caldas salió a buscar los tres puntos en su carrera contra el descenso. A través de las bandas, los de Manizales quisieron buscar el gol a través de su goleador Dayro Moreno.

Al minuto nueve, tras un tiro de esquina, se sancionó una pena máxima luego de una mano de Carlos Sierra de Júnior de Barranquilla. Dayro fue el responsable de cobrar desde los doce pasos y convirtió el primero para Once Caldas a los 11 minutos.

Luego del gol, los de Barranquilla intentaron llegar al área rival por los costados, pero no lo consiguieron. A los 22, Eder Chaux casi sorprende a Jefferson Martínez con un intento de gol de arco a arco.

En los minutos siguientes, Once Caldas cuidó el resultado que consiguió sin mucho brillo. A pesar de esto, el cuadro blanco supo destacar más que Júnior, que se notó sin ideas y que desaprovechó sus oportunidades.

En los últimos minutos del primer tiempo, Marlon Piedrahíta derribó dentro del área a Luis Sandoval y se sancionó una pena máxima a favor de Júnior. Sin embargo, Eder Chaux atajó.

🤍🔥🦈¡Eder Chaux el héroe del Once Caldas! ¡El arquero le atajó el penal a Léider Berrío!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HJEox0TE5t — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 7, 2023

En el segundo tiempo, Júnior salió con la presión de buscar el empate y tuvo más opciones que Once Caldas. Al minuto 59, Cariaco Gonzáles hizo una buena jugada en ataque para Júnior, pero terminó con un remate en el palo.

🤍🔥🦈¡El palo ahora fue el que le negó el gol al Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/5Jfc2vkYlj — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 7, 2023

Sin embargo, cuando los de Barranquilla se tomaban confianza, Fainer Torijano marcó el segundo para Once Caldas tras un tiro libre desde la banda.

Golazo de del Once Caldas. Golazo de Torjano y le gana al Junior de Barranquilla en el minuto 64 2 goles por 0. Sígueme y te sigo pic.twitter.com/o8qs55gZMt — Félix De Jesus Pabon Arrieta (@felixpabona) May 7, 2023

En los minutos posteriores hubo opciones interesantes para Júnior, pero el portero Chaux negó las opciones de los de Barranquilla. Los del Bolillo Gómez mejoraron en el segundo tiempo, pero no lograron convertir en gol sus oportunidades.

🤍🔥🦈¡Chaux apareció de nuevo para mantener su arco en cero!🫡#LALIGAxWIN pic.twitter.com/7Nzybt6zvJ — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 7, 2023

Once Caldas tuvo un par de opciones más, pero el tiempo se agotó y el partido terminó 2-0 a favor de los dirigidos por Pedro Sarmiento, quien consiguió su primera victoria en esta etapa con los de Manizales que quieren alejarse del descenso.

➕”La idea es tratar de ganar la mayor cantidad de puntos para alejarnos de la zona (descenso) en la que estamos” Fainer Torijano, defensor del Once Caldas, figura del partido ante Junior. pic.twitter.com/ybFsCVIWeL — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 7, 2023

“Salimos a no clasificar. Es el peor partido de Júnior desde que estoy. Júnior no se encontró en todo el partido”, señaló el Bolillo en rueda de prensa tras la derrota. El entrenador destacó el juego y el orden de Once Caldas.

Con este resultado, Once Caldas sigue en el último puesto con 15 puntos en 17 partidos disputados. Sin embargo, a Júnior se le complican las cosas dado que a pesar de estar en la séptima posición con 24 unidades, podría salir de los ocho al término de la fecha 18.

En los demás partidos de la jornada de este sábado en la jornada 18 de la Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga venció de local 3-0 a Unión Magdalena y Deportes Tolima le ganó 2-1 a Alianza Petrolera.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado en la fecha 18. pic.twitter.com/G8V1eRrvdE — José Orlando Ascencio (@josasc) May 7, 2023

