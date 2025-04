Santa Fe en abril, decepciones mil

Con el empate 0-0 ante Chicó, Independiente Santa Fe completó cuatro partidos sin ganar, tres de ellos en El Campín. Foto: @SantaFe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A Santa Fe se le olvidó sumar de a tres puntos. La última vez que lo hizo fue el 30 de marzo, cuando venció 1-0 al Unión Magdalena, en Santa Marta.

Venía de una buena racha bajo las órdenes del técnico interino Francisco López, quien reemplazó a finales de febrero a Pablo Peirano, pero en los cuatro juegos que ha disputado en el mes de abril, los que ha dirigido el nuevo entrenador, el uruguayo Jorge Bava, no ha ganado.

Empató 1-1 contra el Deportivo Pasto y luego cayó en Techo frente a Equidad. Después perdió 2-1 contra Medellín y este domingo igualó sin goles ante Boyacá Chicó, en el que se estrenó José Flavio Torres en el banquillo.

Santa Fe buscó constantemente el arco rival y genero peligro por intermedio de Hugo Rodallega, Harold Santiago Mosquera y Edwar López, pero el equipo ajedrezado se defendió bien.

A los cardenales no se les puede criticar la actitud, porque siempre intentaron atacar, pero está claro que el plantel carece de un armador, un hombre desequilibrante de la mitad para adelante que genere oportunidades más claras de gol.

Y la afición lo sabe, porque a pesar del resultado reconoció el esfuerzo de los jugadores. También, eso sí, criticó constantemente la gestión de la directiva encabezada por Eduardo Méndez.

Con el empate, Santa Fe llegó a 24 puntos y puso en riesgo su permanencia en el grupo de los ocho que clasifican a los cuadrangulares. El próximo miércoles visita a Llaneros, em juego aplazado de la fecha 15, con la esperanza de cambiar su mala racha en el mes de abril.

Liga BetPlay Ganaron Envigado, Tolima y Pereira

La jornada 16 de la Liga BetPlay comenzó el sábado con la victoria 2-1 de Envigado sobre el colero Unión Magdalena. Después Alianza y Águilas empataron su goles en Valledupar.

Deportes Tolima le ganó 2-1 a Equidad, mientras que Deportivo Pereira superó como local al líder Junior de Barranquilla, con gol del veterano Carlos Darwin Quintero.

Este domingo se juegan tres partidos más: Fortaleza vs. Medellín, América vs. Cali y Bucaramanga vs. Millonarios.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador