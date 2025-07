Liga BetPlay: Victorias de Nacional, Junior y Alianza en la jornada sabatina

Los jugadores de Atlético Nacional celebran uno de los goles de la victoria sobre Equidad. Foto: @nonaloficial

La segunda fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano, arrancó el viernes con el empate entre Unión Magdalena y Llaneros, en Santa Marta. Después, el campeón Santa Fe se impuso 1-0 en su visita al Deportes Tolima, con gol de Ewil Murillo.

La jornada sabatina se abrió con un partidazo en Rionegro, en donde Junior venció 3-2 a Águilas con un gol en tiempo adicional de Joel Canchimbo.

Yonny González abrió el marcador para los locales, que ampliaron su ventaja gracias a un autogol de Jeison Suárez, pero los barranquilleros igualaron con un doblete del paraguayo Guillermo Paiva.

En Valledupar, Alianza aprovechó una buena primera mitad y le ganó 1-0 al Deportivo Pereira con anotación del veterano Felipe Pardo. Los matecañas reaccionaron y dominaron en el complemento, pero no fueron efectivos en el área rival.

Nacional, seis de seis en la Liga BetPlay

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional logró su segunda victoria en línea. La semana pasada le había ganado 3-1 al Once Caldas en Manizales y ahora se impuso por ese mismo marcador sobre Equidad.

Juan Manuel Zapata, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos marcaron para los verdolagas, mientras que Kevin Parra descontó para los aseguradores.

Este domingo se jugarán dos partidos más. A las 3:00 p.m., Envigado recibe al Deportivo Cali, y desde las 5:15 p.m., Fortaleza se enfrenta a Once Caldas en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Los duelos Bucaramanga vs. América y Millonarios vs. Pasto, se reprogramaron.

