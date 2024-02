¡Llegó el día! Hoy empieza la Liga Femenina 2024: ¿cómo será el torneo?

Lina Gómez, jugadora de Millonarios, contra Carolina Arias, jugadora de la selección de Colombia femenina, durante un partido de Pretemporada en Bogotá. Foto: Millonarios FC

El año pasado fue histórico para el fútbol femenino en Colombia. La selección de mayores llegó a los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y consiguió su mejor participación en este torneo global. También se celebró la Copa Libertadores Femenina por segunda vez en el país y Santa Fe consiguió su tercera estrella, que lo convirtió en el equipo más laureado de la liga local.

Además, Linda Caicedo fue nuestra gran estrella. La nacida en Candelaria, Valle del Cauca, llegó al Real Madrid para deslumbrar a Europa y el mundo. Logró distinciones importantes en el Balón de Oro, en los premios The Best y fue incluida en el equipo ideal del año de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). También marcó el gol más bonito del Mundial y fue exaltada como la golden girl por el diario Tuttosport, que la acredita como la mejor jugadora juvenil del mundo.

En este 2024, los retos del fútbol femenino colombiano continúan. Entre las competencias de esta temporada se destacan la Copa Oro, el Mundial Sub-20 en Colombia, los Juegos Olímpicos, la Copa Libertadores y, por supuesto, la Liga Femenina, que iniciará este viernes con el duelo entre Millonarios vs. Medellín en El Campín.

Más deportes: Arranca el sueño mundialista de Colombia en el Fútbol Playa

El campeonato contará con 15 clubes, dos menos que el año pasado, y tendrá una duración de seis meses, desde el 17 de febrero al 18 de agosto. Es decir, dos meses más que la anterior edición.

Los equipos participantes serán Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Millonarios, La Equidad, Junior, Real Santander, Llaneros, Internacional de Palmira, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Alianza y América de Cali.

Según Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, Once Caldas no se presentó a la Junta de Competencias y no fue incluido en el torneo. Boyacá Chicó, Atlético Bucaramanga y Atlético Huila, campeón de Copa Libertadores en 2018, tampoco estarán en la Liga Femenina del 2024.

El formato del campeonato será un todos contra todos y se disputarán cuadrangulares con ocho equipos para decidir a los dos equipos finalistas del torneo, quienes clasificarán a la Copa Libertadores 2024, que se jugará en Uruguay desde el 3 al 19 de octubre.

Jaramillo, además, anunció que habrá algunos partidos que se cruzaran con la Copa de Oro, que arranca la próxima semana, y también se hará un parón por los Juegos Olímpicos.

El valor de esta Liga Femenina será de aproximadamente de 23 mil millones de pesos. La mayoría de este dinero es aportado por los 15 clubes participantes, mientras que la Dimayor otorgó entre cinco mil y seis mil millones de pesos. No se ha concretado el apoyo de los ocho mil millones del Gobierno Nacional.

“Hemos tenido acercamientos con el Ministerio del Deporte. El mismo presidente, Gustavo Petro, anunció un apoyo importante para el fútbol femenino. No lo hemos concretado, pero ese tema sigue ahí. No quiere que decir que en estos días o empezando el campeonato, eso se pueda concretar”, dijo Jaramillo.

En cuanto a la transmisión, Jaramillo aseguró que se emitirá, al menos, un partido por Win Sports y se seguirán manejando los links de los demás duelos a través de Youtube, las cuales mejorarían.

Sobre la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio, Jaramillo aseguró que se ha “avanzado bastante con la administración”. “Estábamos presentando descargos con cada uno de los clubes y presentamos garantías que estuvieron en cabeza de la Dimayor. La Federación Colombiana de Fútbol también presentó garantías. Esas garantías ya se estaban trabajando con la administración. Estamos pendientes de seguir trabajando con la administración para cerrar esta investigación”, agregó.

Jaramillo, además, mencionó que se están realizando labores para darle más estabilidad a la Liga Femenina para que sea autosostenible. Se espera seguir trabajando desde el ámbito comercial para encontrar empresas que apoyen el fútbol femenino.

El mercado del fútbol femenino colombiano en 2024

Una de las salidas más relevantes del mercado fue la transferencia de Catalina Usme, la legendaria capitana de América de Cali y la selección de Colombia. La máxima goleadora de la historia de la tricolor, con 52 tantos, superando incluso a Radamel Falcao García, que tiene 36 goles y se convirtió en la nueva ficha clave del Pachuca de México.

La antioqueña, de 34 años, quien reemplazó a la española Jenni Hermoso en el club tuzo, se convirtió en la primera transferencia de América de Cali y en la segunda negociación paga entre dos clubes por una jugadora del fútbol colombiano, tras la salida de Leicy Santos de Santa Fe a Atlético de Madrid en 2019.

Marcela Gómez, hija de Tulio Gómez y nueva presidenta del club escarlata, aseguró en el VBar de Caracol Radio que el equipo tuzo pagó US$12.000 por la transferencia de Usme, siendo el fichaje más caro hasta ahora tras los US$10.000 que pagó el club colchonero por Santos. Cabe aclarar que Linda Caicedo llegó como agente libre a Real Madrid.

Le puede interesar: Así fue la presentación oficial del equipo femenino de Millonarios

Con esto, Cata sigue escribiendo con letras doradas la historia del deporte en Colombia y en el exterior, pues está abriendo camino para más jugadoras colombianas, como ella lo manifestó en su mensaje de despedida de la mechita. “Me voy a cumplir un sueño de jugar en el exterior y abrirles la puerta a tantas niñas que sueñan con un estilo de vida a través del fútbol”.

Entre los demás clubes protagonistas se destacan las labores de Atlético Nacional, el equipo que llegó más lejos en la Libertadores Femenina 2023, con referentes como Yoreli Rincón y Daniela Montoya.

Las leonas de Santa Fe, campeonas de 2023, renovaron a figuras como María Camila Reyes, la arquera venezolana Yessica Velásquez y al técnico Ómar Ramírez.

Sin embargo, el equipo que más se destacó fue Millonarios. El club albiazul, que finalizó en la novena posición en la Liga del año anterior, espera ser más competitivo y por eso hizo un cambio total en su equipo femenino.

Millonarios vs. Medellín, el partido inaugural

Millonarios puso toda la carne en el asador y quiere ir por todo en este año con su equipo femenino. Contrató a la entrenadora vallecaucana Angie Vega para ser la timonel del proyecto que busca conseguir su primera estrella y ser protagonista en Libertadores. Vega viene de trabajar en el fútbol de Chile, donde dirigió a Antofagasta, con el que alcanzó campañas sobresalientes.

Por lo que entre los 24 fichajes presentados, se destacan algunas jugadoras chilenas como la arquera Gabriela Bórquez y la volante Lesly Olivares.

También hay regresos importantes desde el extranjero como los de Adriana Ojeda, quien llega del Santa Teresa de España; Lina Gómez, de Racing de Argentina; Diana Chaves, de Olimpia de Paraguay; Kena Romero, de Santiago Morning, y Tatiana Ariza, de Antofagasta de Chile.

Lo invitamos a leer: “Millonarios Femenino va a ser protagonista”: Angie Vega, técnica de las embajadoras

Millonarios presentó oficialmente a su equipo femenino que competirá este año por conseguir su primera estrella en la Liga Femenina.



📸: Gustavo Torrijos pic.twitter.com/xeOOKH0kNC — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 13, 2024

En los fichajes de Millonarios Femenino también se destacan Daniela Garavito y Liana Salazar, quienes fueron figuras de Santa Fe en 2023. Sin duda, el equipo albiazul hizo una importante apuesta que mezcla juventud, experiencia y jerarquía.

“Para nosotros el fútbol femenino es muy importante. Me aterro del nivel del fútbol femenino. Su evolución ha sido revolucionaria y por eso, Millonarios quiere desarrollar su equipo femenino. Es un fútbol alegre, competitivo y sin los vicios del masculino. Tienen ganas de competir al máximo y ganar los partidos. Nosotros en Millonarios queremos que el equipo femenino sea el mejor de Colombia, al igual que sucede en el masculino. Les deseamos mucha suerte a las futuras campeonas del fútbol colombiano”, aseguró Enrique Camacho, presidente del club, durante la presentación del equipo.

“Estoy totalmente convencida de este equipo. Son mujeres muy comprometidas y están respondiendo de la mejor manera y compiten, día a día, en un nivel altísimo. “Vamos por la primera” es un lema que vamos a construir en los buenos y en los malos momentos. Toda la gente que llega a Millonarios se enamora del club. El llamado es a construir juntos. Esperamos estar a la altura. Nuestro eslogan es que el sentido de pertenencia no tiene que ver nada con el tiempo. Millonarios tiene esa magia que enamora y créanme que el hincha se va a identificar con cada jugadora. ¡Vamos por la primera!”, mencionó Vega, la entrenadora del equipo.

¿Qué dicen las jugadoras de Millonarios?

“Estoy contenta de estar vuelta en Millonarios, el primer equipo que me abrió las puertas en Colombia. Es lindo volver. Las expectativas son lindas. Este equipo está muy motivado. Estamos unidas. Hemos conformado un equipo muy unido y queremos competir. Sabemos qué significa representar a Millonarios, el más grande Colombia”, aseguró Tatiana Ariza, jugadora y referente del equipo.

“El fútbol femenino en Colombia tiene un avance. Queremos continuidad en todo el año, a eso le apostamos. Sin embargo, sabemos que va a ser más larga y para eso nos estamos preparando. También pensamos en Copa Libertadores y los dos cupos que tenemos que ir a pelear. Queremos mantenernos en ritmo en todo el año”, agregó Ariza.

Durante la pretemporada, Millonarios Femenino le ganó a la selección femenina de mayores de Colombia por 1-0, a la selección sub 17 femenina de Colombia por 2-0 y a Carmelita FC de Costa Rica por 7-0.

“Millonarios fue mi primer equipo. Estoy feliz de volver y de mostrar la experiencia que he podido adquirir con el paso de los años. Millonarios Femenino 2024 está para ganar. No hay otra cosa en nuestra mente que no sea ganar. Nos estamos entrenando acorde a eso. Queremos la primera estrella”, señaló Daniela Garavito.

“El fútbol femenino en nuestro país está en un proceso. Ha estado mejorando año a año. Obviamente nos falta un montón, pero considero que vamos por buen camino. No estamos conformes, pero vamos bien. Se han dado los resultados”, agregó Garavito.

“Estoy entusiasmada por el debut. Hemos entrenado muy duro esta pretemporada. Nos estamos preparando como un equipo campeón y queremos demostrarlo desde el primer partido”, indicó la chilena Gabriela Bórquez.

"Millonarios está para ganar. No hay otra cosa en nuestra mente que no sea ganar": Daniela Garavito pic.twitter.com/L2Xj1siKXg — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 14, 2024

“El objetivo es ser campeonas. Con eso nos levantamos siempre. Había venido con la Universidad de Chile a Bogotá, es una ciudad que me encanta. La altura fue dura, pero ya estamos a tope. Queremos que llegue el viernes para ver El Campín en vivo”, dijo.

“Veo la liga femenina de Colombia muy profesional. Es un campeonato muy competitivo. Tiene muchas garantías, pero me gusta la conformación de la liga, que se está extendiendo y que está sumando mucha importancia. Veo muy bien encaminado el fútbol colombiano y eso es muy atractivo para jugadoras extranjeras como yo”, sentenció.

Finalmente, se espera el resultado de la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolla contra 29 clubes, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, ya que se encontraron pruebas de un posible cartel para manejar los contratos de las jugadoras profesionales, quienes todavía no tienen estabilidad en sus trabajos ni en los beneficios al igual que en el campeonato masculino.

Fecha 1 de La Liga Femenina

Viernes 16 de febrero

Millonarios vs. Independiente Medellín - 3:30 p.m. (El Campín)

Sábado 17 de febrero

Alianza FC vs. Deportivo Cali - 4:00 p.m. (Raúl Miranda Yumbo)

Domingo 18 de febrero

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto - 3:30 p.m. (Hernán Ramírez Villegas)

Llaneros vs. La Equidad - 3:30 p.m. (Santiago de las Atalayas)

Junior de Barranquilla vs. Real Santander - 4:00 p.m. (Romelio Martínez)

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe - 4:00 p.m. (General Santander)

América de Cali vs. Internacional de Palmira - 5:00 p.m. (Pascual Guerrero)

Descansa: Atlético Nacional

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador