Los ocho clasificados: Jaguares y América, a los cuartos de final

Redacción deportes

La alegría de unos es la tristeza de otros. Esa es una de las leyes principales del fútbol. Y lo que se vivió en la fecha 20, la última jornada del Todos contra Todos de la Liga Águila es la fiel prueba de ello. Jaguares y América de Cali se metieron a cuartos de final. (Leer más: Los equipos que descenderán a la B)

En el último minuto, Once Caldas venció 2-1 a Cortuluá y lo mandó derecho a la B. Y Bucaramanga, que ya tenía prácticamente sentenciado su descenso, se salvó. Tienen que hacerle una estatua a los de Manizales, que se vieron motivados con la salida de Francisco Maturana del banquillo técnico.

Cinco equipos luchaban por los dos cupos restantes a la siguiente instancia de la Liga Águila. Curiosamente los dos cuadros que peleaban por no descender (América y Jaguares) fueron los que se sentaron en las dos sillas vacías que daban un tiquete a los cuartos de final.

Desde que Jorge “Polilla” Da Silva asumió la dirección técnica del América de Cali jugó nueve partidos: ganó cinco y empató cuatro. El Pascual Guerrero fue un fortín, pues salió victorioso en todos los partidos que dirigió allí.

En tanto, Jaguares venció 2-0 a Rionegro Águilas en el calor de Montería y con el apoyo de su gente.

Independiente Medellín empató sin goles frente a Atlético Nacional y quedó por fuera de la fiesta de los ocho. Mao Molina ingresó a los 90 minutos y se fue expulsado en su último partido como profesional. Triste despedida.

Los ocho clasificados

Atlético Nacional 38 pts. Santa Fe 38 pts. Junior 36 pts. Millonarios 33 pts. América de Cali 31 pts. La Equidad 30 pts. Tolima 30 pts. Jaguares 28 pts.

Cabe destacar que en la noche de este sábado de jugarán tres partidos más (Alianza vs Santa Fe; Millonarios vs Cali y Junior vs Pasto) y el domingo uno más (Equidad vs Tolima). Esos encuentros definirán los cuatro cabezas de serie para los cuartos de final.