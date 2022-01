Miguel Ángel Borja, uno de los seis refuerzos de Júnior de Barranquilla para la temporada 2022. / AFP

El debate es de cada seis meses. ¿Por qué equipos grandes como Millonarios o Nacional no han presentado grandes refuerzos para esta temporada (pese a que es inminente la llegada de Giovanni Moreno al conjunto verdolaga)? ¿Por qué Tolima, un club “más pequeño”, puede traer a jugadores de renombre y por qué Júnior o Cali tienen chequera para romper el mercado de fichajes? Preguntas de esa índole se escuchan en medios de comunicación y entre los hinchas del fútbol colombiano. Si bien los resultados deportivos son determinantes en las finanzas de un club, hay otros factores que van más allá del modelo económico de cada institución y de los logros que obtengan en competencia. ¿Ejemplos? La venta de jugadores al exterior, los patrocinios, la boletería o el negocio de los derechos de televisión -muy polémico en el país, pues según algunos dirigentes la distribución equitativa no es el modelo correcto-.

Entre la semana pasada y esta se suscitó un debate sobre el mercado de fichajes que empezó con las declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, cuando dijo para Caracol Radio que “nosotros hemos perdido las dimensiones en Colombia de los montos que aquí se acostumbran a pedir. Cualquiera pide por cualquier jugador dos millones, un millón y medio o un millón de dólares, y resulta que el dólar está en un promedio de $4.000, pero la taquilla, la televisión y los ingresos nuestros son en pesos. Uno tiene que ser consecuente con la realidad financiera de los equipos. Aquí estamos en mora de implementar el fair play financiero. Un equipo puede gastar conforme a lo que le ingresa, y ahí se generan mecanismos de equilibrio que son sanos. No tengo inconveniente, lo que me parece extraño es que paguen unas cifras tan desproporcionadas con la realidad del país. Nosotros no tomamos una política de austeridad, sino de realidad y responsabilidad financiera”.

Juan Pablo Pachón, representante de Miguel Ángel Borja -que regresó a un Júnior que además contrató a Juan Cruz Real como director técnico y a otros jugadores como Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Ómar Albornoz, Yesus Cabrera y Jorge Arias-, habló días después para la revista Semana y comentó que “se han reducido las compras a escala global. Por lo general los equipos están buscando préstamos o jugadores libres, lo que significa un menor flujo económico en toda la industria. En Colombia hay equipos que pueden intentan potenciar su plantilla con una mezcla de jugadores de alta y reconocida experiencia con jugadores de juventud, pues cuando la cantera va acompañada de experiencia no solo da resultados, pero crece y se potencia mejor y más rápido”.

Préstamos y agentes libres (que permiten al jugador negociar directamente su pase tras finalizar contrato con el club donde jugó la última temporada), esas son las opciones que más están tomando los equipos en Colombia, pues ambas alternativas permiten equilibrar sus finanzas y traer a jugadores que refuercen sus plantillas. “Hoy en día para la mayoría de clubes no es fácil comprar a un jugador, muchos entran en sesiones de préstamos. Y hay que tener en cuenta el contexto de la pandemia, pues varias medidas han afectado a los equipos”, dice Andrey Suárez, agente de futbolistas en Colombia, quien también asegura que las partes comercial y de comunicaciones de un equipo deberían apostarle, por ejemplo, a un ingreso adicional en gestión digital, en la fidelización de clientes y expansión de la marca por medio de mercados y de las redes sociales (Millonarios, por ejemplo, creó su Fan Token, activos digitales que les dan algunas ventajas a sus compradores con respecto a compras o actividades con el club, y que se manejan por medio de la plataforma Socios.com).

Pachón explicaba que equipos como Nacional, Cali, Júnior, Tolima y Envigado como ejemplos a seguir por sus modelos económicos, pues sus plantillas, además de tener jugadores de experiencia, están conformados por futbolistas que provienen de sus canteras y que terminan siendo vendidos al exterior, generando así ingresos importantes que incluso se pueden aumentar con el paso del tiempo, como es el caso de Luis Díaz, pues, por ejemplo, Júnior tiene el 20 % de su pase, que ahora está avaluado en casi 80 millones de euros.

Quizás uno de los casos más atractivos es el de Tolima, que muchos lo llaman el nuevo grande del fútbol colombiano. El cuadro pijao, en cabeza de Gabriel Camargo, su presidente, ha sido un equipo que ha crecido en todo sentido, demostrando que el éxito en el fútbol se da cuando todos los ámbitos están alineados, tanto los deportivos como los financieros. Quedar campeón e ir directamente a fase de grupos de Copa Libertadores le asegura a un club en Colombia US$3 millones, una suma que puede ayudar a cubrir la compra de jugadores. Además de eso, el conjunto vinotinto y oro ha logrado traer para esta temporada a futbolistas de renombre como Michael Rangel, o como Alexánder Domínguez, guardameta de la selección de Ecuador y Raziel García, uno de los volantes de la selección peruana, y asimismo vender en los últimos años a deportistas como Wílmar Barrios, Sebastián Villa o Jáminton Campaz, demostrando que no solo hay un interés en exportar talentos como una rama importante en las finanzas de una institución deportiva, sino que se apuesta por nuevos integrantes que ayuden a la obtención de títulos, lo que mejore la vitrina y con ella la economía del plantel.

Los costos finales del mercado de fichajes aún se desconocen debido a que sigue abierto. Sin embargo, según el portal Transfermarkt, Júnior se posiciona como el club más costoso de la Liga BetPlay, con un precio de 26,98 millones de euros, seguido por Nacional (22,45) y Tolima (19,90). América (15,60), Millonarios (14,83), Cali (13,40) y Santa Fe (13,80) forman parte del top 10.