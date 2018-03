Millonarios ganó en Manizales y vuelve a ilusionarse con llegar a cuartos de final de la Liga Águila

Redacción deportes

Después de haber cedido cuatro puntos consecutivos en El Campín, ante Alianza Petrolera y Jaguares, Millonarios venció este jueves 1-0 al Once Caldas, en Manizales, y volvió a ilusionarse con avanzar a los cuartos de final de la Liga Águila.

El equipo embajador, dirigido casi toda esta temporada por Hugo Gottardi, ante la enfermedad del técnico Miguel Ángel Russo, llegó a 13 puntos en la tabla y quedó a tres del octavo, que es justamente el cuadro albo, que viene de más a menos en el torneo y ajustó su cuarta caída en línea.

Fue un partido en el que Millonarios puso condiciones. Salió a buscar la victoria y, salvó unos 20 minutos en la primera mitad, fue superior, porque contó con David Macallister Silva como socio de todos y un muy activo Ayron del Valle, peligroso en el área, pero también solidario a la hora de asistir a sus compañeros.

Claro que la primera opción clara de gol la generó el local, por intermedio de Yesus Cabrera, quien les ganó la espalda a los centrales, pero no pudo definir ante la rápida salida del arquero venezolano Wuilker Fariñez, quien había sido directo responsable de los goles de Alianza y Jaguares, en las fechas anteriores, pero en Manizales respondió cuando fue exigido.

César Carrillo dispuso de la ocasión más clara para los albiazules, a los 55 minutos, pero no supo definir ante el arco local. Poco después Faríñez detuvo un cabezazo de su compatriota, Édder Farías y en la siguiente acción Millonarios anotó. Elíser Quiñones aprovechó un gran pase de Ayron Del Valle y con un potente remate de pierna zurda superó a José Fernando Cuadrado.

El Once reaccionó, pero más con ganas que con fútbol. Metió a Millonarios en su propio campo, pero no tuvo claridad para definir. Los azules terminaron rechazando el balón para todos lados, pero a diferencia de los dos partidos que empató en casa, supo aguantar la arremetida caldense y se quedó con los tres puntos.

Los embajadores llegaron a 13 unidades y ascendieron a la décima tercera casilla de la tabla, liderada por Atlético Nacional, con 24 puntos. El Once se quedó con 16 y es octavo, por delante de Santa Fe y Atlético Bucaramanga, que con un gol de John Pérez ganó en casa de Jaguares de Córdoba.

En el partido que abrió la jornada del jueves, Patriotas venció 2-0 a Chicó, en el clásico boyacense. Iván Rivas abrió el marcador a los 19 minutos de juego y en una bonita acción individual Carlos Mosquera selló la victoria, a los 75. Patriotas, dirigido por Diego Corredor, llegó a 20 puntos y es segundo en la clasificación, detrás de Atlético Nacional, que tiene 24. El cuadro ajedrezado, en cambio, no levanta cabeza y permanece en la última posición, con apenas seis unidades.

La undécima fecha arrancó el martes con las victorias 1-0 de Cali y Santa Fe sobre Tolima y Medellín, respectivamente. El miércoles, Leones igualó 1-1 con Águilas, mientras que Envigado dio la sorpresa y le ganó 1-0 al América, en Cali. Equidad y Júnior dividieron honores 0-0 y Nacional, sin brillar, superó al Huila con anotación de Dayro Moreno.

La fecha 12 se disputará entre sábado y lunes con los duelos Águilas vs. Tolima, Júnior vs. Leones, Huila vs. América, Cali vs. Santa Fe, Pasto vs, Jaguares, Once Caldas vs. Equidad, Millonarios vs. Bucaramanga, Medellín vs. Patriotas, Chicó vs. Nacional y Envigado vs. Alianza.