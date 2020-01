A Millonarios no le va mal cuando pierde el primer partido de la liga

* Redacción Deportes

Millonarios cayó en su primer partido de la Liga BetPlay en condición de local 2-1 contra Deportivo Pasto. El equipo dirigido por Alberto Gamero dejó varias dudas luego de un encuentro con varias imprecisiones y pocas llegadas claras de gol para el cuadro capitalino.

Perder el primer partido, y más si es de local, genera un sentimiento de desconfianza y escepticismo en las hinchadas. En la fanaticada de Millonarios parece que crecieron las dudas sobre el buen desempeño del equipo para este semestre, pues no solo no se trajeron los refuerzos esperados, sino que varios de ellos presentaron un partido regular el día de anoche: Elvis Perlaza, Carlos Pereira y Ayron del Valle no lograron conectarse en el transcurso del encuentro y por varios momentos se les vio imprecisos y fuera de forma.

En los últimos cinco años, además de la derrota de ayer, Millonarios ha perdido su primer partido. En la Liga Águila 2016-II, el equipo capitalino cayó en condición de visitante contra Patriotas en un resultado final de 1-0. En ese semestre, los 'Embajadores' lograron llegar a los cuartos de final donde fueron eliminados por Atlético Nacional en un global de 4-2 a favor del equipo de Antioquia.

En el siguiente semestre, es decir, en el 2017-I, cuando llegó Miguel Ángel Russo a dirigir a Millonarios, el equipo azul cayó como local ante el Deportivo Independiente Medellín con un resultado de 1-2. Al igual que el campeonato anterior, los 'Embajadores' lograron reponerse en el transcurso del torneo y alcanzaron las semifinales de la liga y, nuevamente, se enfrentarían a Atlético Nacional, escuadra que los dejaría eliminados otra vez con un escaso 1-0 en el global.

Desde hace varios años existe una desazón general por parte de los hinchas del club capitalino, pues creen que las directivas no han logrado consolidar un equipo con referentes y liderazgo. Las percepciones siempre han estado inclinadas a que la nómina se queda corta para lo que debería ser la plantilla de la institución. En estos últimos cinco años Millonarios solo ha logrado ganar dos títulos: uno de liga en el 2017-II donde empezó empatando con Medellín y en 2018 cuando le ganó la Superliga a Atlético Nacional.

De nuevo las sensaciones es que a Gamero le tocó conformarse con lo que pudo traer la directiva de Millonarios. Un central, un lateral izquierdo, un volante de creación y otro delantero eran las posiciones que esperaban ser llenadas y que tanto hinchas como algunos medios de comunicación sugerían para mejorar la identidad de juego en el cuadro bogotano, pues los los goles que recibe el equipo por sector izquierdo, la soledad de Duque y Macallister para sostener y crear buenas ocasiones de ataque desde mitad de cancha y la ausencia de gol son algunas de las críticas más remarcadas desde hace unos meses alrededor del club.

Perder el primer partido puede no ser un buen presagio, pero también las estadísticas dicen que Millonarios ha podido levantarse. La pregunta es si los refuerzos serán suficientes y si Gamero logrará optimizar algunos jugadores que aun no han logrado adaptarse al ambiente que exige estar en uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano.