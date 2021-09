Muy temprano, Millonarios definió el partido frente a Atlético Huila, por la décima fecha de la Liga BetPlay. Apenas 20 minutos le bastaron a los dirigidos por Alberto Gamero para liquidar el duelo, con goles de Harrison Mojica y Andrés Felipe Román. Eso sí, por exceso de confianza, terminó sufriendo.

Los cerca de 15 mil hinchas que llegaron al estadio El Campín, disfrutaron el juego de principio a fin y renovaron su apoyo al equipo, cuya base logró el subtítulo el semestre pasado. Sin grandes figuras, el colectivo sigue sólido e ilusiona a su fanaticada.

El rival, último en la tabla del descenso, no puso resistencia. Pero otras veces, ante equipos similares, el cuadro azul no ha hecho respetar la casa. Por eso, no era un examen sencillo. Tenía la obligación de ganar el partido, pero también de aprovechar la oportunidad para enamorar a su hinchada, más allá de que en el segundo tiempo se limitó a cuidar la ventaja y darle trámite al juego.

Y esa actitud casi le sale cara, porque el Huila descontó a cinco minutos del final, por intermedio de Brayan Moreno. Pero cuando en las tribunas aparecían las dudas y se escuchaban murmullos, Elvis Perlaza anotó un golazo para asegurar el triunfo.

Así celebró Harrison Mojica el primer gol de la noche.

El cuadro embajador salió a liquidar el partido en los primeros minutos, con Daniel Ruiz y Harrison Mojica generando juego por los costados y Daniel Giraldo como eje en la mitad, respaldado por Stiven Vega. Más adelante actuó Emerson Rivaldo Rodríguez complementando a Fernando Uribe.

Muy temprano se fue en ventaja tras una combinación entre Andrés Llinás y Daniel Giraldo, quien habilitó a Mojica para que de remate cruzado decretara el 1-0. Ya Uribe había exigido al arquero Giovanny Banguera con un cabezazo.

Luego llegó el segundo gol, en una jugada entre Mojica, Ruiz y Giraldo, quien de taco le dejó la pelota servida a Andrés Román, quien remató con pierna izquierda desde el borde del área para ampliar la diferencia.

Huila se paró mejor en el complemento e intentó ir al frente, pero apenas a los 85 minutos logró descontar con su mejor jugador, Brayan Moreno, quien superó en el mano a mano a Juan Pablo vargas y con remate cruzado logró el 2-1. Casi de inmediato llegó el tercero de los albiazules, un remate de Perlaza desde el borde del área que volvió a prender a la hinchada embajadora.

En la próxima fecha, el domingo 26 de septiembre, Millonarios visitará a Jaguares de Córdoba, mientras que el Huila jugará ante Júnior en Barranquilla, el miércoles 22, en juego que estaba aplazado. Los opitas están cada vez más cerca del descenso. En esa tabla suman 94 puntos, ocho menos que Pereira y Quindío, que se disputan el otro cupo a la categoría B en 2022, pues Jaguares, con 108, ya les saca seis de ventaja.

La décima jornada comenzó el viernes, con el triunfo 3-1 de Medellín sobre Once Caldas. El sábado Envigado y Quindío igualaron 1-1 en el Parque Estadio Sur, América cayó 3-2 como local frente a Jaguares y Nacional le ganó 3-1 al Júnior, en Barranquilla.

El domingo se jugarán los partidos Tolima vs. Cali (4:00 p.m.), Pasto vs. Santa Fe (6:05 p.m.) y Águilas vs. Bucaramanga. La fecha se cierra el lunes con los duelos Equidad vs. Pereira (6:00 p.m.) y Alianza vs. Patriotas (8:10 p.m.).