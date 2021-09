Video: el gol de Falcao en su debut con Rayo Vallecano

Qué mejor debut para un delantero que aportar con un tanto en la victoria de su equipo. Falcao, que ingresó en el minuto 70, anotó su primer gol con Rayo Vallecano en el 80′ y sentenció el triunfo de la escuadra sobre Getafe por la fecha cinco de la Liga.

Si quiere seguir leyendo sobre fútbol mundial, puede ingresar aquí

El ingreso del colombiano, que se dio por el francés Randy Nteka con 1-0 a favor en el marcador, impulsó al Rayo, pues al 78′ Pathé Ciss amplió la diferencia y al 80′ fue el Tigre Falcao el encargado de sentenciar la victoria y terminar de darle a los aficionados una jornada memorable.

Puede leer: Falcao debutó con gol en la victoria del Rayo Vallecano sobre Getafe

Quinta ocasión en la que Falcao debuta con gol, y qué mejor manera de hacerlo que en su regreso a LaLiga, campeonato en el cual se convirtió en uno de los delanteros más importantes del mundo a principios de la década pasada con el Atlético de Madrid.

“Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto. Ahora ya hay que trabajar para el próximo partido”, afirmó Falcao tras finalizar el encuentro.

Por quinta vez @FALCAO debuta con gol y hoy anda suelto en Vallecas… Sus goles son promesas! ⚡️ 🐅 @RayoVallecano pic.twitter.com/y5BZzz8OD4 — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) September 18, 2021

“Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico, a mis compañeros y al público que nos ha apoyado en el partido. Se lo dedico a mi familia y doy gracias a dios por esta oportunidad”, dijo Falcao en Movistar+.

Con la victoria 3-0 sobre Getafe, Rayo Vallecano se ubica parcialmente en la séptima posición de LaLiga con siete unidades, tres menos que el Real, el Atlético de Madrid y el Valencia, equipos que comparten la punta del campeonato español.