Millonarios vs. Medellín: hora y dónde ver en vivo el partido de Liga BetPlay

Con el triunfo 1-0 de Jaguares de Córdoba en casa de Patriotas de Boyacá y el empate 2-2 entre Deportivo Pereira y Deportivo Cali arrancó este viernes en la noche la Liga BetPlay, el torneo de primera división del fútbol colombiano.

La jornada inaugural continúa este sábado con los duelos Once Caldas vs. Chicó (4:00 p.m.), Tolima vs. Fortaleza (6:10 p.m.) y América vs. Águilas Doradas (8:20 p.m.). El equipo manizaleño arranca el torneo con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso, que lo amenaza debido a sus malas campañas en los más recientes torneos.

Y los diablos rojos caleños se estrenan con Álex Escobar en el banquillo, un hombre de la casa e ídolo de la afición escarlata, que tuvo que asumir el cargo de entrenador ante el despido de Lucas González y la frustrada negociación con Ricardo Gareca, el técnico que querían los directivos.

Partido Millonarios vs. Medellín, hora y por dónde verlo

Luego de haber caído el jueves 1-0 frente a Junior en Barranquilla, en el juego de ida de la Superliga, que enfrenta a los dos campeones del año pasado, Millonarios debuta en la Liga BetPlay enfrentando en El Campín al Independiente Medellín, que perdió la final del semestre pasado, precisamente contra el tiburón barranquillero.

El equipo embajador no se reforzó adecuada adecuadamente para afrontar con ambición la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero tiene un plantel y un proceso que le pueden permitir pelear la Liga. Llegaron el arquero Diego Novoa, los defensas Danovis Banguero y Delvin Alfonzo, además del delantero argentino Santiago Giordana.

Con ellos intentará remontar el próximo miércoles (8:00 p.m.) la serie de Supeliga contra Junior, que entregará el primer trofeo del año. Pero antes deberá estrenarse en la Liga, este domingo 21 de enero, desde las 4:00 p.m., contra Medellín, que mantuvo la basa del torneo pasado y a los hombres que dejaron el equipo, como Andrés Ricaurte, Joaquín Varela, Andrés Mosquera, Daniel Torres y Luciano Pons.

La nómina que maneja el uruguayo Alfredo Arias se reforzó con Pablo Lima, Kenner Valencia, José Aja, John Vásquez y Baldomero Perlaza.

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Win Sports+

Fecha: Domingo 21 de enero de 2024

Otros dos grandes del balompié nacional también juegan este domingo. Atlético Junior recibe al Bucaramanga desde las 6:10 p.m., mientras que Atlético Nacional enfrenta en la Atanasio Girardot a Alianza, que dejó su sede en Barrancabermeja parea radicarse en Valledupar.

La primera jornada de la Liga BetPlay se cierra el lunes con los partidos de otros dos clubes bogotanos. A las 6:10 p.m. Equidad juega contra Envigado en el estadio de Techo. Después, a las 8:20 p.m., el renovado Santa Fe visita al Deportivo Pasto.

