Mañana se vivirá otro capítulo entre estas dos instituciones, pero en un presente diferente, con ambos necesitados de puntos, pero ahora con Millonarios por delante de América en la tabla de posiciones.

Cuatro meses y 24 días después Millonarios vuelve a visitar a América en el Pascual Guerrero. Claro, aunque no parezca tan lejano, era otro momento, realidades diferentes, también necesidades. En ese entonces el equipo dirigido por Alberto Gamero venía en alza y con la ilusión de clasificar a la fase final, mientras que el club caleño, con el tiquete casi que asegurado a esa ronda, no vivía afanes. Ese día Ayron del Valle y Eliser Quiñones (ninguno de los dos sigue con el cuadro embajador) le dieron la victoria al conjunto dirigido por Alberto Gamero que, de paso, le cortó una racha de siete partidos sin perder que tenía el local. Más adelante Millonarios quedaría fuera de los cuartos de final, resignado a disputar la liguilla, mientras que América avanzó, logró el bicampeonato y llegó a 15 títulos en el fútbol colombiano.

Hoy, de nuevo en Cali (desde las 3:30 p.m., por Win Sports +) se vivirá otro capítulo entre estas dos instituciones, pero en un presente diferente, con ambos necesitados de puntos, pero ahora con Millonarios por delante de América en la tabla de posiciones. El balance del club rojo en casa ante el azul no es alentador, si se tiene en cuenta que la última victoria fue el 3 de abril de 2010 por 3-2, cuando Sergio Galván Rey anotó dos veces y Alexis Viera lo hizo en una ocasión. Por el visitante marcaron Oswaldo Henríquez y Erwin González. En esa ocasión ambos estaban lejos en la tabla de posiciones: América se ubicaba en el puesto 13 y Millonarios, en el 15.

Luego vinieron los seis años del conjunto vallecaucano en la segunda división, el ascenso en 2017 y los siete encuentros que se han disputado desde entonces en el Pascual. En ese historial reciente, Millonarios tiene la ventaja con cuatro victorias y tres empates. Sin embargo, este antecedente puede que no aplique mucho viendo el momento de ambos equipos. Si bien los dos vienen de ganar (Millonarios a Bucaramanga y América a Alianza Petrolera), el cuadro bogotano no podrá contar con Fernando Uribe, todavía con molestias musculares y quien no alcanzó a recuperarse, ni con David Silva, que se sabía iba a estar más tiempo fuera de las canchas. A eso hay que sumarle lo sucedido recientemente con el rumor de la posible renuncia de Freddy Guarín, que aunque no ha aportado mucho en la cancha, ha sido importante en la parte anímica del grupo.

En resumen, Millonarios, o el kínder de Millonarios, como lo han llamado por la cantidad de canteranos que ha utilizado Gamero recientemente, tendrá una dura prueba contra Duván Vergara y compañía, un rival de más peso -hablando de experiencia- y que ahora sí está necesitado, no como el año pasado que pudo permitirse -como finalmente sucedió- una derrota. De obtener un triunfo, los embajadores llegarían a 29 puntos, dando un paso importante para clasificar a la fase final luego de tres campeonatos. En caso de que América sea el que gane, sumará 25 unidades y se meterá de nuevo en la pelea.