Millonarios y un triunfo que alimenta la ilusión antes de la Superliga

El extremo Édgar Guerra marcó tres de los goles de Millonarios en el triunfo frente al Medellín. Foto: MFC

Millonarios no ganaba un partido oficial desde el 26 de noviembre pasado, cuando venció al Medellín por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y se perfilaba como finalista. Pero entró en un bache negativo y perdió luego con el poderoso en Rionegro (2-1), América en Cali (1-0) y Nacional en El Campín (1-0), con lo que acabó su sueño de la estrella 17.

Lo invitamos a leer: Mbappé a su mamá: “Nunca en la vida te voy a dar el 50%. Soy yo quien marca goles”

El jueves pasado, en la ida de la Superliga 2024, volvió a perder, 1-0 en Barranquilla contra el Junior. Por eso, el contundente triunfo de este domingo 5-0 sobre el Medellín, por la primera fecha de la Liga BetPlay de este año, ilusiona a sus hinchas con que el equipo de Alberto Gamero está recuperando su mejor forma, justo antes de definir la Superliga con Junior, este miércoles en Bogotá, desde las 8:00p.m..

Gol de Millonarios, a los 20 segundos

Habían pasado apenas 20 segundos y Millonarios ya ganaba. Danovis Banguero le mandó un pelotazo por el costado occidental a Leonardo Castro, quien partió habilitado y centró a ras de piso para que Édgar Guerra, solitario, venciera con facilidad al arquero Yimi Gómez.

¡VAMOOOOOOS MILLOS QUERIDOOO! 🤩⚽️💙🔥 ¡ESTA CAMPAÑA VOLVERÉ A ESTAR CONTIGO!



🙌💙🔝 Gracias a los más de 20.000 abonados que nos acompañarán este semestre desde nuestra casa, El Campín.#JuntosPorLaGrandeza pic.twitter.com/i7Es59hfCk — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 21, 2024

Y un par de minutos después llegó el segundo tanto. Un nuevo pelotazo, esta vez de Andrés Llinás, duda de José Aja y rechazo deficiente de Daniel Londoño para que la pelota le quedara a Edgar Guerra, quien eludió a Gómez y remató a portería vacía para la celebración de los 20 mil hinchas embajadores que llegaron a El Campín para ver a su equipo en el estreno de la Liga BetPlay.

Lea también: Liverpool con Luis Díaz, líder sólido de la Premier League

Era una tarde de pesadilla para el poderoso. A los 15 minutos llegó el tercer tanto, esta vez por intermedio de Leonardo Castro, quien aprovechó un gran movimiento del argentino Santiago Giordana, quien abrió las piernas y dejó pasar el balón para que el artillero pereirano quedara solo y definiera a placer en dos tiempos.

A esa altura del partido no se podía saber si Millonarios era tan bueno o Medellín tan malo como lo reflejaba el marcador. Pero la situación no cambió. Cada vez que los azules se arrimaban al área visitante, generaban opciones claras de gol, mientras Medellín no se acercaba siquiera a predios del arquero Álvaro Montero.

Claro que el rojo de la capital de Antioquia mejoró algo en el arranque del complemento, en el que al menos generó peligro y se ordenó. Pero Millonarios y Guerra estaban derechitos y tras un pelotazo de Daniel Giraldo, el extremo embajador logró su primer triplete como profesional luego de una desinteligencia entre José Ortiz y Yimi Gómez.

De ahí en adelante los azules de dedicaron a darle trámite al juego, mientras que Medellín, ya entregado, se preocupó porque la goleada no fuera mayor, objetivo que no consiguió porque en tiempo de descuento Larry Vásquez decretó el histórico 5-0.

Lea también: Victorias de Once Caldas,Águilas y Fortaleza en Jornada sabatina de la Liga BetPlay

El próximo fin de semana, en la segunda fecha de la Liga BetPlay, Millonarios visitará al Atlético Bucaramanga, mientras que el Medellín recibirá al Deportivo Pereira. A mitad de semana los azules definirán la Superliga contra Junior. En El Campín, que seguramente se va a llenar, deberá remontar el 1-0 de la ida, con anotación de Carlos Bacca, de penalti.

La primera fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con el triunfo1-0 de Jaguares ante Patriotas y el empate 2-2 de Pereira y Cali. El sábado, Once Caldas le ganó 2-1 a Chicó en Manizales, al igual que Fortaleza al Tolima, en Ibagué.

¡Y LEO PUSO EL TERCEROOOOOOO! ⚽️⚽️⚽️💙💙💙🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bmcbqBCbjl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 21, 2024

La jornada dominical se complementa con los duelos Junior vs. Bucaramanga (6:10 p.m.) y Nacional vs. Alianza (8:20 p.m.). El lunes Equidad recibe a Envidado, en Techo (6:10 p.m.) y Pasto a Santa Fe (8:20 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador