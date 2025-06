“A veces es difícil dar buen espectáculo con el nivel de los campos”: Falcao

Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Boyacá Chicó en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios dejó escapar la victoria este jueves en El Campín tras empatar sin goles (0-0) con Atlético Nacional en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. Las polémicas arbitrales y el estado del terreno de juego dieron de qué hablar.

Tras el compromiso entre capitalinos y antioqueños, Radamel Falcao García, capitán del onceno capitalino, habló en zona mixta sobre la cancha de El Campín, los criterios del arbitraje y lo que representa este resultado en las aspiraciones que tiene el equipo dirigido por David González.

El Campín, escenario que pertenece al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pero que es administrado por Sencia bajo un contrato de concesión pública, presentó en la noche del jueves un césped que no estuvo en óptimas condiciones.

“En una liga de élite esto no pasa y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel. A veces es difícil dar buen espectáculo con el nivel de los campos. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, tanto Nacional como Millonarios tienen buenos futbolistas, pero si pica y te da en la canilla no puedes hacer nada”, comentó El Tigre sobre el estado del terreno de juego.

Transformar la cancha del estadio es un sueño en marcha. Sabemos lo que significa este estadio para Bogotá.

Por eso, cuando hablamos de transformarlo, no es solo una obra: es un compromiso con su historia, con su gente y con el fútbol.



Pero no por cualquier grama: será una… pic.twitter.com/UxI3WHY1pE — Sencia (@SenciaBogota) June 4, 2025

Sencia ha informado a través de sus redes sociales que, en el mediano plazo, va a realizar la hibridación de la cancha. Mauricio Hoyos, CEO de la empresa que opera el escenario deportivo, explicó que ese sistema lo que hará es “combinar césped natural con grama artificial para tener un campo más nivelado, de alta calidad y firme”.

El balance de Falcao

Falcao fue titular y disputó 74 minutos del empate entre su equipo y el cuadro verdolaga. Registró dos remates y protagonizó una jugada dentro del área en la que le alcanzó a puntear el balón a William Tesillo, quien le propinó un golpe. Ni Luis Matorel ni el VAR consideraron que la acción fuera falta.

“Son jugadas difíciles. A Pereira le cobran un penal que él no ve el jugador y acá prácticamente la jugada es igual, pero el argumento es diferente. A nosotros nos cobran penales muy fáciles y en Manizales hubo jugadas similares que no fueron sancionadas. Es difícil la interpretación que le dan, tener unanimidad de criterios. No entiendo eso, no es crítica al árbitro de hoy, pero la unanimidad nos facilitaría a nosotros comprender las decisiones”, comentó el capitán de Millonarios.

El cuadro embajador, que venía de ganar el clásico capitalino, no logró capitalizar su localía ante un cuadro verdolaga que llegó diezmado por las bajas de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, convocados por la selección de Colombia para la doble jornada de eliminatorias.

“Un partido cerrado, donde tuvimos las opciones más claras, pero nos vamos con un empate. Seguimos en la punta del grupo”, comentó Falcao a modo de balance. Millonarios volverá a la acción el próximo domingo cuando visite a Once Caldas por la tercera fecha de los cuadrangulares (8:20 p.m.).

