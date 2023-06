Alberto Gamero: “No hay nada que celebrar, no nos sentimos clasificados”

Alberto Gamero, técnico que dirige a Millonarios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Millonarios dio el golpe de la jornada en la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El embajador le ganó a América en Cali con el Pascual Guerrero a reventar. Importante victoria, por apenas 1-0, que dejó como líder del grupo a los bogotanos y con muy buenas chances de ir a la final.

Mire: Millonarios le ganó a América y quedó ilusionado después de visitar el Pascual

Sin embargo, el entrenador Alberto Gamero fue prudente en la rueda de prensa al hablar de la victoria. Para el samario no hay nada que celebrar, pues todavía queda mucho camino para cerrar los cuadrangulares.

“Estamos en un grupo duro, miren que Medellín perdió y todavía puede hacer 10 puntos. No nos sentimos clasificados, lo que lo se viene no es fácil, el día sábado vamos a tener un partido muy bravo. Conocemos a América, que es un equipo grande que va a Bogotá a jugar. No hay tiempo para celebrar esta victoria. Mañana, entrenamos y trabajamos”: fueron las palabras del estratega.

Más: ¡Tremenda goleada! Reviva en video los goles del 5-1 de Colombia contra Eslovaquia

Gamero valoró el trabajo de su rival, pero destacó el trabajo que hicieron los bogotanos para frenar las amenzas de América: “Controlamos el juego en el medio. Hubo momentos en que hicimos bien las cosas. Otras veces nos jugaron a un solo toque, América es un muy buen equipo y me parece que ganamos un partido bien jugado, nos defendimos bien y pudimos aumentar el marcador. Creo que ganamos muy bien”.

El triunfo de Millonarios tiene especial valor por la alta cantidad de bajas y lesiones que tiene el equipo. De hecho, el capitán Macalister Silva no jugó el partido y el delantero Leonardo Castro se tuvo que retirar en camilla.

Lesiones a las que Alberto Gamero les restó importancia y dio un parte de tranquilidad: “lo de Mackalister Silva son dolencias normales. Hablé con él y podía estar en el banco, pero le dije que no lo quería arriesgar porque jugamos el sábado y viajamos el domingo en la mañana, no tenemos tiempo. Quería que estuviera entero el sábado en Bogotá. Lo de Leo también es una molestia, producto de que hemos jugado 31 partidos en cuatro meses. Queremos que las dolencias no se agraven, que sean pequeñas. Somos cuidadosos. A Silva lo más seguro es que lo vamos a tener para el sábado y también contaremos con Leo”.

También: Mundial sub-20: Italia será el rival de Colombia en cuartos de final

Finalmente, el entrenador también resaltó la actitud de los canteranos como Luis Paredes y Beckham David Castro, el autor del gol del triunfo.

“Ellos han entendido que significa estar en Millonarios, además le han puesto todo el empeño y voluntad de querer aprender todos los días. No cabe duda de que los jugadores de experiencia ayudan mucho a estos muchachos”, aseguró el entrenador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador