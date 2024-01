Así fue el primer día de Millonarios en 2024: ¡Arrancó la pretemporada azul!

Leonardo Castro, delantero de Millonarios, realizando las evaluaciones físicas durante la pretemporada. Foto: Millonarios FC

Con exámenes médicos y caras nuevas, Millonarios arrancó este miércoles sus trabajos de pretemporada pensando en la Superliga frente a Junior de Barranquilla, el inicio de la Liga BetPlay frente a Independiente Medellín y su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que esperan al sorteo para conocer los rivales.

La plantilla recibió oficialmente al portero Diego Novoa y al lateral Delvin Alfonzo, quienes se sumaron por primera vez al campeón del primer semestre de 2023, que no contó este miércoles con la presencia de Álvaro Montero ni Daniel Cataño, quienes no estuvieron luego de manifestar problemas personales y se unirían al equipo este jueves. Tampoco estuvo Daniel Ruíz, por su convocatoria a la selección de Colombia sub 23.

Desde diciembre, el equipo se realizó los primeros estudios en la Clínico Shaio, donde se les evaluaron temas de cardiología, realizándoles ecocardiograma y electrocardiograma.

En esta ocasión, en Bodytech de Pasadena se realizaron una serie de evaluaciones para ver el nivel de rendimiento y estado de salud de jugadores. Entre esos, se les realizaron los siguientes exámenes médicos: medicina del deporte, laboratorios clínicos, ortopedia, medicina laboral, psicología, nutrición, odontología, entre otros.

Una vez realizados todos los exámenes médicos, los jugadores comenzarán acondicionamiento físico y entrenamientos en la sede deportiva. Este jueves seguirán en la segunda jornada de pretemporada con los chequeos médicos.

¿Qué pasó con Santiago Giordana?

Como se conoció en imágenes del proyecto Memorias del Tablón de Héctor Lizcano, Santiago Giordana y Danovis Banguero estuvieron realizando los exámenes médicos en la mañana de este miércoles. Ambos pasaron sin novedad los chequeos.

Sin embargo, el goleador argentino tiene un tema contractual con Deportivo Garcilaso. Como informó el periodista Alexis Rodríguez, la inscripción se puede complicar dado que, según el sistema COMET, Giordana sigue con contrato vigente con Garcilaso.

Este ‘estancamiento’ ya se está dialogando entre Millonarios y los representantes del jugador para ser solucionado lo más pronto posible.

Como también informó Lizcano tras un diálogo con Pitirri Salazar, director deportivo de Millonarios, el equipo albiazul sigue en búsqueda de más jugadores. “Se hace un trabajo riguroso, ya que lamentablemente los representantes suben los costos de estos al saber que los consulta Millonarios”, aseguró Lizcano.

Además, el creador de Memorias del Tablón adelantó que ya no se realizará la ‘Noche Embajadora’, que se realizó en 2023 para presentar al plantel masculino y femenino con un duelo amistoso ante La Liga Deportiva de Quito. Esta decisión se tomó dado que El Campín está en adecuaciones y no hay tiempo para realizarlo. Se planearía para mitad de año.

De igual manera, Millonarios no tendría amistosos de pretemporada por falta de tiempos en la agenda. El equipo embajador terminaría la jornada de este miércoles con una reactivación física en las canchas de Xcoli al norte de Bogotá.

