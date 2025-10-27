Baja sensible en Millonarios previo a las últimas fechas del todos contra todos

Alex Stik Castro durante el partido en el que Millonarios venció 1-0 a Santa Fe (15 de octubre de 2025). Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios atraviesa uno de sus momentos más críticos del semestre y se juega la clasificación a los cuadrangulares semifinales en las próximas semanas. Sin embargo, su técnico Hernán Torres no podrá contar con todos los jugadores del plantel a su disposición.

Alex Stik Castro, uno de sus convocados habituales a lo largo del torneo clausura, sufrió una lesión que lo dejará fuera de competencia durante los próximos días. El club lo confirmó este lunes a través de un comunicado oficial.

“Millonarios FC informa que, luego de realizar todos los exámenes pertinentes de diagnóstico, se determinó que el jugador Alex Castro sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral de su pierna derecha. El jugador ya trabaja en su recuperación”.

La baja llega en un momento clave de la temporada para el equipo bogotano. Castro, que se ha afianzado como titular en la banda izquierda del cuadro embajador, aunque también puede desempeñarse en el otro perfil. Ha disputado 13 partidos en el semestre, 12 de ellos como inicialista.

Además de su regularidad, el volante antioqueño ha aportado un gol y una asistencia. Conforma el tridente ofensivo del cuadro embajador con Leonardo Castro por el centro y Beckham Castro por la otra banda.

El panorama para Millonarios no es el mejor. Tras un comienzo de semestre irregular, el conjunto capitalino intenta reacomodarse y mantener viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. La reciente victoria 1-0 frente a Santa Fe le permitió a los azules tomar un respiro, pero la lucha sigue siendo cuesta arriba.

Las próximas tres fechas serán definitivas: Once Caldas -rival directo-, Envigado y Boyacá Chicó asoman como rivales directos en la pelea por los últimos cupos. Castro, según la evolución de su recuperación, se perdería la mayoría de estos compromisos.

Hernán Torres y la hinchada esperan que su recuperación sea pronta, pero también saben que el calendario no perdona. Sin Castro, Millonarios deberá apelar a futbolistas como Edwin Mosquera, David Mackalister Silva o Bruno Sávio para encarar su ausencia en la banda izquierda.

