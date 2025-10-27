Así se jugarán los octavos de final del Mundial Femenino Sub- 17: horarios y cruces

Después de una fase de grupos intensa, los 16 equipos clasificados se preparan para los octavos de final; le contamos fechas y llaves. Foto: Selección Colombia

La selección de Colombia femenina sub-17 continúa escribiendo su historia en el Mundial que se disputa en Marruecos. Luego de superar una fase de grupos exigente, el equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Japón en los octavos de final, este miércoles en el estadio Academia de Fútbol Mohammed VI.

Después de un debut complicado con España, la ‘tricolor’ se levantó con carácter y fútbol. Las victorias consecutivas frente a Costa de Marfil y Corea del Sur sellaron su clasificación a la fase de eliminación directa. En esos dos compromisos, London Crawford emergió como figura: marcó dos goles claves que mantuvieron con vida al equipo y mostraron el crecimiento ofensivo de la selección.

El técnico Carlos Paniagua reconoció que el grupo ha sabido recomponerse: “La primera parte fue muy difícil. No conseguíamos el balón; ellas estaban muy móviles y organizadas. En la segunda parte, cambiamos la estructura del equipo y eso nos dio resultado”, explicó tras el triunfo que aseguró el boleto a octavos. Esa capacidad de reacción será clave frente a un rival que no perdona errores.

Japón llega como líder invicto del grupo F, con dos triunfos y un empate. Marcó seis goles y apenas recibió uno, lo que confirma su solidez y equilibrio entre ataque y defensa. Su clasificación se definió en la última jornada, cuando Noa Fukushima empató sobre la hora ante Paraguay para mantener el primer puesto. Será, sin duda, un examen exigente para las colombianas, que ya demostraron que pueden competir ante potencias asiáticas.

El cruce entre Colombia y Japón cerrará la ronda de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17, que se disputará entre el 28 y 29 de octubre.

Así son los cruces de octavos de final en Mundial Femenino Sub-17

Brasil vs. China: martes 28 de octubre / 10:30 a.m.

Estados Unidos vs. Países Bajos: martes 28 de octubre / 10:30 a.m.

Corea del Norte vs. Marruecos: martes 28 de octubre/ 2:00 p.m.

Italia vs. Nigeria: martes 28 de octubre / 2:00 p.m.

España vs. Francia: miércoles 29 de octubre/ 10:30 a.m.

México vs. Paraguay: miércoles 29 de octubre/ 10:30 a.m.

Canadá vs. Zambia: miércoles 29 de octubre /2:00 p.m.

Japón vs. Colombia: miércoles 29 de octubre / 2:00 p.m.

