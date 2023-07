Barras de Millonarios fueron sancionadas por ingresar pólvora en la final

Así fue el partido en el que Millonarios le ganó a Nacional la Liga BetPlay. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este sábado, a las 8:30 p. m., Millonarios enfrentará su primer partido de local como vigente campeón de la Liga BetPlay. Deportivo Pereira será el rival a vencer para los embajadores, quienes quieren defender su título y dar otra alegría a su multitudinaria hinchada.

Sin embargo, antes del encuentro en El Campín, se conoció una decisión que afecta a los seguidores albiazules, quienes ingresaron e hicieron uso de pólvora dentro del complejo deportivo en la noche del 24 de junio en la celebración de la estrella 16, tras vencer por cobros desde el punto penalti a Atlético Nacional.

Por lo tanto, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá decidió sancionar a “las organizaciones futboleras de Millonarios (Blue Rain, Comandos Azules y barras tradicionales de oriental y occidental, excepto el sector de oriental sur” con la prohibición de “trapos y/o banderas” durante tres fechas.

A su vez, tendrán que poner una pancarta de 20 x 1 metros con mensaje alusivo al no ingreso de pólvora. También tendrán que hacer campañas por redes sociales para el no uso de pólvora dentro del estadio y, en un plazo no superior a 2 meses, deberán realizar una campaña pedagógica liderada por las barras tradicionales en el hospital Simón Bolívar.

Las 4 tribunas del Campín van a estar sancionadas 3 fechas sin banderas por el uso de Pólvora en la final ganada contra Nacional.



La sacamos barata ⭐️16 pic.twitter.com/XZ9Dt5sKdR — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) July 17, 2023

Las barras de Millonarios no serán las únicas aficiones sancionadas. La Comunidad Santafereña tendrá que entregar dos pendones con información relacionada con los elementos que no se pueden ingresar al estadio, que estarán ubicados en las entradas de oriental. Y al igual que los albiazules, no podrán ingresar “trapos y/o banderas” durante una fecha.

Mientras que el ‘parche’ de ‘La Colorada’ de La Guardia Albiroja Sur no podrá ingresar “banderas y/o trapos” durante tres fechas. En cambio, tendrá que plasmar mensajes alusivos al no uso de la pólvora. Esta sanción se debe a la celebración de Santa Fe, campeón de la Liga Femenina 2023.

En la Liga masculina, Santa Fe disputará su primer partido como locar este miércoles 19 de julio a las 8:00 p. m. contra Jaguares de Córdoba.

