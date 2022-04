Cali vs. Millonarios: recuerdos del clásico añejo del fútbol colombiano

Cali y Millonarios en un partido en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, correspondiente al torneo colombiano, en 1963. / Archivo El Espectador

Con Adolfo Pedernera al frente, Millonarios era otra especie de máquina. El argentino era entonces una especie de obrero, quizás el mejor de su clase, por haber logrado estar en la que se llamó La Máquina de River Plate y, aunque no llevó el mismo nombre, al famoso Ballet Azul también lo potenció. Luego de ganar su primera estrella en 1949 contra Cali -hecho al que volveremos más adelante-, el cuadro bogotano se catapultaba como un equipo invencible y arrollador, que no marcaba menos de dos o tres goles por partido y al que llegaban figuras que reafirmaban un nombre que por aquel entonces fue pomposo, pero que nunca más correspondió con las arcas del club.

Era 1950. A Millonarios llegó Julio Cozzi, otra de las estrellas del naciente Ballet Azul. Su debut no fue el mejor. Recibió tres goles en un empate en El Campín, pero en su segundo partido sufrió por partida doble. Era momento de visitar a Cali y revivir esa especie de final que se había jugado el año anterior, cuando el cuadro capitalino obtuvo su primera estrella al vencer 4-2 a los vallecaucanos en una serie de ida y vuelta. Los azules llegaban como favoritos al partido, pero se encontraron con una versión inmejorable de los azucareros. Por un día dejaron de ser los protagonistas del ballet para ser los espectadores de uno. Esa tarde la cancha del Pascual Guerrero no fue la de otras jornadas. Seis goles a uno fue el resultado. Tres goles de Valeriano López, dos de Fernando Walter y uno de Rodolfo Cervino registró el equipo de la capital del Valle del Cauca. No se pudo hablar de bienvenida en la llegada del guardameta argentino a Colombia.

Un clásico de la “Generación perdida”

Esa especie de final de 1949 y la goleada de 1950 fueron dos precedentes de un Cali vs. Millonarios que se definió con el paso del tiempo como el clásico de antaño. América y Nacional pasaron a llevarse el protagonismo, porque además de sus títulos y destacadas actuaciones en los 80 y 90, varios de los jugadores de aquel entonces eran referentes de selecciones de Suramérica y, por supuesto, de Colombia. Mientras que en el caso de los azules y azucareros no fue así. Por lo menos, si hablamos de Nacional, varios de los integrantes del combinado nacional para la década de 1990 -los que fueron a los mundiales de Italia 90 y al de Estados Unidos 94-, salieron del Nacional campeón de Copa Libertadores en 1989.

Hablamos de una “Generación perdida”, porque aunque hubo grandes referentes en el fútbol colombiano, estos no lograron llevar a la selección de Colombia a una cita mundialista, dejando un vacío de casi 30 años sin asistir a la máxima del fútbol internacional, pese a que los chispazos de genialidad de algunos jugadores no dejaron de faltar en el balompié local.

Fueron los nombres de Willington Ortiz, Arturo Segovia, Jairo Arboleda, Osvaldo Calero, Miguel Escobar y Pedro Zape los que se recuerdan de Millonarios y Cali de las década de 1970 y 1980, de dos equipos que contaban con grandes nóminas, pero con distintos estilos de juego y que fueron dando unos primeros vistazos de la conformación de una posible identidad de juego en Colombia, al ser parte de la nómina que quedó subcampeona de la Copa América de 1975.

En Millonarios, que estuvo a cargo de Gabriel Ochoa Uribe la mayor parte del tiempo de los 70, y con un jugadores como Alejandro Brand, Willington Ortiz y Jaime Morón, perduró por varios años un fútbol directo, rápido, que no solo podía darse por las características de quienes integraron el onceno azul en ese tiempo, sino porque el Médico sabía que contar con el factor de la altura a su favor debía significar mayor velocidad en la cancha, para así cansar más rápido al rival y obligarlos al error.

Cali, por su parte, que venía de la influencia de los equipos dirigidos por Francisco Pancho Villegas -que le dieron los primeros títulos al conjunto azucarero en 1965, 1967 y 1969-, tuvo un juego ofensivo, contrario al de los azules, porque no era directo, pero sí intenso, y que pasó a ser más físico con la llegada y el campeonato dirigido por el serbio Vladimir Popovic en 1974.

“Eran los más fuertes, los que peleaban títulos e iban a la selección de Colombia. En esa época era complicado, porque apenas jugábamos cuatro o cinco colombianos en los equipos. Nuestro fútbol se demoró en desarrollarse por eso, porque eran más los extranjeros”, le dijo Willington Ortiz a El Espectador.

Seis veces han definido un campeonato Millonarios y Cali. Si bien hay que tener en cuenta que el torneo colombiano antes no contaba con el formato de una final de ida y vuelta, sino con el equipo con mejor acumulado de puntos (o en caso de empate, con series entre los involucrados), tanto embajadores como azucareros se han encontrado para definir al campeón. Los azules se quedaron con estrellas en 1949, 1962, 1972 y 1978, siendo el conjunto que más les ha quitado el título a los vallecaucanos, que además son la escuadra más veces subcampeona del balompié nacional al perder en 14 oportunidades. En 1969 y 1996, los verdes se proclamaron campeones, en dos ocasiones en las que definieron el certamen con América en el 69 y con los escarlatas y Nacional en el 96.

