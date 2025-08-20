Caos en El Campín: así fue la lluvia de zapatos de la hinchada de Millonarios

Resume e infórmame rápido

El ambiente en El Campín explotó este martes en el duelo entre Millonarios y Unión Magdalena, aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-II. El partido fue suspendido varios minutos en el segundo tiempo, cuando desde la tribuna norte cayeron cientos de zapatos sobre el campo en señal de protesta contra la dirigencia y los jugadores embajadores.

El partido entre Millonarios y Unión Magdalena, por la Liga BetPlay 2025-II, fue detenido por varios minutos luego de que la hinchada embajadora lanzara cientos de zapatos como protesta contra directivos y jugadores en medio de la crisis deportiva del equipo. Foto: El Espectador

La escena no surgió de la nada. Desde antes del inicio ya se respiraba tensión: el estadio no se llenó y en las tribunas abundaban trapos de protesta contra Enrique Camacho, Gustavo Serpa y el plantel. En vez de los cantos habituales de aliento, se escucharon gritos de rechazo. El gol de Beckham David Castro se celebró con tibieza, sin la efusividad de otras noches.

Con el marcador 2-1 a favor de Unión —que jugaba con diez hombres tras la expulsión de Ortíz en el primer tiempo— la paciencia se agotó. La hinchada desplegó más pancartas de inconformidad y, tras el segundo tanto samario, los Comandos Azules iniciaron la inédita lluvia de zapatos, obligando al árbitro a detener el juego.

Mientras los recogebolas y personal logístico limpiaban el terreno, en la tribuna oriental un grupo de aficionados intentó saltar al campo, pero fue contenido por la seguridad. En las gradas el grito era unánime: “¡Que se vayan todos!”.

El contexto explica la furia. Millonarios llegó a este duelo con apenas un punto en cinco fechas (cuatro derrotas y un empate) y con su técnico, David González, en la cuerda floja. La reciente derrota 3-1 en Ibagué frente a Tolima aumentó la frustración de una hinchada que ahora, literalmente, le exige a jugadores y directivos que “se pongan en los zapatos” de quienes pagan la boleta.

Unión, urgido por el descenso, aprovechó el caos y el desconcierto para mantener la ventaja, mientras en las gradas la protesta se calmaba poco a poco con la reanudación del juego. Lo ocurrido dejó una postal inédita en el fútbol colombiano: el Campín convertido en escenario de una de las manifestaciones más peculiares y contundentes del descontento azul.

