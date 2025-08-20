No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Cuánto dinero ganó Once Caldas por clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana?

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025 - 09:47 p. m.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Once Caldas está escribiendo nuevas páginas en su historia internacional. El equipo de Manizales, que en 2019 apenas había alcanzado los octavos de final, logró ahora dar un paso más y clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La hazaña se selló en Buenos Aires, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con un contundente 3-1 sobre Huracán en el partido de vuelta.

El triunfo no solo tuvo valor deportivo. También significó un fuerte impulso económico para el club. La Conmebol premia con 700.000 dólares (cerca de 2.800 millones de pesos colombianos) a los equipos que alcanzan los cuartos de final, y Once Caldas ya tiene ese cheque asegurado.

El botín acumulado en Sudamericana

La campaña internacional de los dirigidos por Hernán Darío Herrera ha sido larga y rentable. Desde las rondas preliminares, el conjunto albo ha venido sumando incentivos en cada etapa:

  • 225.000 dólares en la fase previa.
  • 300.000 dólares por avanzar a fase de grupos.
  • 460.000 dólares adicionales por las victorias conseguidas en esa instancia.
  • 500.000 dólares al superar los playoffs.
  • 600.000 dólares por llegar a octavos de final.
  • Y ahora, 700.000 dólares con el boleto a cuartos.

En total, Once Caldas acumula 2.785.000 dólares, una cifra cercana a 11 mil millones de pesos colombianos. Es, hasta el momento, uno de los clubes con mayores ingresos económicos en la Sudamericana 2025.

Más allá del reconocimiento deportivo, el premio llega como un respiro financiero para la institución. El dinero puede significar un soporte clave para fortalecer la plantilla y seguir compitiendo con ambición en un torneo que ha puesto a Once Caldas de nuevo en el mapa internacional.

El equipo cafetero ya conoce a su próximo rival y, aunque el reto será mayor, también lo será la recompensa: la Conmebol entregará 800.000 dólares a los semifinalistas. Once Caldas ya demostró que no teme a la presión y sueña con seguir sumando victorias… y millones.

