Daniel Cataño, el líder futbolístico y religioso de Millonarios

Daniel Cataño habló con Roberto Cardona en el programa “Millonarios Inside”. El volante nacido en Bello, Antioquia, contó que en el club albiazul encontró la motivación para jugar, después de errar un penal en la final de la Liga 2022-I frente a Atlético Nacional y perder el título con Deportes Tolima en Ibagué.

Lo que vivió el futbolista en el estadio Manuel Murillo Toro no solo le afectó a él, sino que sus padres tuvieron que lidiar con los fanáticos “Pijaos”. “Después de botar el penalti y la final se acabó, los hinchas les gritaban cosas, querían pelear con ellos, entonces eso para ellos fue algo muy traumático”, aseguró.

“Hacía seis meses yo estaba destruido por una final que habíamos perdido, y ya a los seis meses Dios me estaba dando la oportunidad de quedar campeón de Copa”, manifestó Cataño. El jugador de 31 años dejó claro que sus primeros meses en el club “Embajador” jugó poco, pero esa final de la Copa Betplay 2022 frente a Junior de Barranquilla fue el encuentro que lo catapultó como titular.

Daniel Cataño e hincha de Deportes Tolima

“Fue incómoda y fue frustrante también porque nunca me había pasado algo así”, dijo el futbolista paisa sobre la agresión que sufrió de parte de un hincha de Tolima en la cuarta fecha de Liga 2023-I. Después de ser expulsado por el árbitro central, Wilmar Roldán, Cataño se quedó en la entrada de los vestidores y recuerda como su presidente, su entrenador y sus compañeros no quisieron jugar el partido, que ni siquiera había comenzado, en apoyo a Daniel.

“Yo estaba muy reciente en Millonarios y el Mono (Andrés Llinás) llegó y dijo ‘yo no juego, yo no juego, pueden hacer lo que quieran yo no voy a jugar’”, aseguró el volante de Millonarios, que añadió que la directiva del club bogotano le brindó toda la ayuda jurídica para afrontar la demanda interpuesta por el hincha de Tolima, identificado como Alejandro Montenegro.

Sin embargo, de toda esa situación Cataño expreso que pudo aprender muchas cosas para su vida personal y las quiso compartir en la entrevista. “Uno a veces se queja de lo que está viviendo. Cuando parece que nuestra vida tiene muchos problemas es porque viene algo mejor. Dios nos está preparando para darnos una bendición mayor. Lo que pasa es que nosotros en nuestra humanidad no lo entendemos”.

Millonarios vs. Atlético Nacional

Justo ese día de la agresión a Daniel Cataño en pleno gramado del Murillo Toro, los jugadores de Millonarios salieron apedreados, e incluso una piedra alcanzó a lastimar la espalda del defensor costarricense, Juan Pablo Vargas. Cataño narró que en ese momento se comenzó a formar la familia que hoy es el equipo y la fuerza para ganar la Liga 2023-I.

“No le paren bolas a nada de eso, que todo esto que está pasando es porque este año vamos a quedar campeones en el nombre de Jesús, y todo el mundo ‘eso eso así es’ y se formó una algarabía dentro del bus”, contó el “10″ del “Ballet Azul”.

Daniel agregó que uno de sus grandes amigos en Millonarios es justamente Juan Pablo Vargas. Según él comparten afinidad en los gustos por la vestimenta, especialmente las gorras. Ambos jugadores compartieron camerino en Deportes Tolima y a veces viajan juntos con sus familias, y se les une Larry Vásquez.

La fe en Dios de Daniel Cataño y Millonarios

Daniel Cataño compartió su fe en Dios y como se la transmitió a casi todos sus compañeros. Desde el retorno de Daniel Giraldo a Millonarios en enero de 2023, él y Cataño tuvieron la idea de compartir la palabra y la oración en cada hotel de concentración.

Cataño indicó en la entrevista que empezaron con ocho jugadores, hasta llegar a reunirse todos, menos uno. Él no reveló en esta entrevista quién es ese jugador, pero en una conversación antes con As, Daniel Cataño reveló que Andrés Llinás no compartía su fe en Dios, pero que eso no les impidió tener una amistad y luchar por el mismo objetivo en Millonarios.

“Nadie iba obligado y eso nos fue fortaleciendo como grupo. Para mí el artífice para conseguir el título, fue Dios. Este equipo se unió en oración y se unió por un mismo propósito. Pero algo si dejamos claro, es que esto no era por cábala (agüero). Esto es más por nuestra vida personal no solo lo hacíamos por ser campeones”, manifestó Daniel Cataño.

Incluso el futbolista antioqueño añadió que esta práctica ya la había hecho en Deportes Tolima antes de la final contra Atlético Nacional y en esa oportunidad le tocó perder. En esa ocasión Daniel le entregó a sus compañeros de Tolima medallas simbólicas antes de la final, pero confesó que mucho jugadores se deshicieron de esa medalla. “El que creyó verá títulos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve”, completó Cataño.

Daniel Cataño en Millonarios

“Millonarios es Millonarios, y tiene mucho auge, mucho nombre y es un equipo grande en Colombia. Todo lo que uno hace tiene mayor relevancia a si lo hiciera en otros equipos”.

Finalmente, el volante azul aseguró que tenía ofertas de otros equipos para seguir su carrera fuera de Bogotá, pero lo que representa el club para el fútbol y su vida lo hizo renovar su contrato en cuento tuvo la oportunidad. Incluso afirmó que la hinchada y el acompañamiento que le da al equipo en todo el país y el mundo lo han hecho enamorarse del azul y blanco.

“Yo me he enamorado de la gente, del club. Nosotros renovamos con cuatro meses de anticipación porque nosotros queríamos ser agradecidos con Millonarios por como llegue acá. Yo quería retribuirle eso a Millonarios, que me acogió”. finalizó Daniel Cataño.