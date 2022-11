David Mackalister Silva, tras el título de Copa BetPlay: “El trabajo no traiciona”

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, levanta el trofeo de la Copa BetPlay en el arco norte del Estado El Campín luego de vencer a Júnior. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La frase es de Jorge Luis Pinto, y el mismo David Mackalister Silva lo citó en sus declaraciones tras el título de Millonarios de la Copa BetPlay, en el que el volante y capitán azul anotó el tanto de la victoria.

“Voy a citar una cosa que me dijo el profe Pinto, el trabajo nunca traiciona y tanto que trabaja este hombre (Gamero). Hoy disfrutaremos porque ya mañana empieza una nueva ilusión, pero el artífice es el hombre que está acá”, afirmó Silva tras darle un abrazo ante las cámaras de Win Sports.

Luego de unas semanas difíciles por el mal rendimiento de Millonarios, además de las declaraciones de Silva en las que dijo “si hay alguien que pierde y tiene en juego su trabajo, somos nosotros. Al hincha le duele pero en su vida no cambia nada, en la nuestra sí”, el capitán del equipo logró redimirse. Aunque ya había ofrecido excusas anteriormente, volvió a referirse a su respeto por la afición azul.

“El sentimiento del hincha es sagrado y lo entiendo. Por eso quiero excusarme y corregir mis palabras de ayer, cuando quise decir que nosotros los jugadores también sufrimos este momento”, había dicho la semana pasada Mackalister Silva en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, ayer, luego del título de la Copa BetPlay, en la que Silva anotó el gol del triunfo al minuto 77′ tras un remate de media distancia y un gol de banderita, el volante bogotano comentó: “Fue un momento difícil porque no llegó el mensaje que yo quería dar, me excusé y le agradezco a la hincha porque me conoce y sabe lo que siento con esta camiseta”.

También le agradeció a su familia: “Felices por eso, es obra de Dios. Mando saludo a mi familia porque tuvimos semanas muy duras, a mi esposa por todo lo que sufrió estos días y esto es para que todos los disfruten”.

Tras el título, Millonarios volverá a concentrarse en la Liga BetPlay, pues el domingo enfrentará a Santa Fe (4:00 p.m.) por la primera fecha del grupo A por los cuadrangulares semifinales.

