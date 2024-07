¡Locura total! El impresionante recibimiento de la hinchada de Millonarios a Falcao

Radamel Falcao en su primer entrenamiento con Millonarios Foto: Millonarios FC

Cientos de hinchas de Millonarios le dieron la bienvenida a Falcao con cantos, banderas, bengalas y pólvora en las afueras del hotel de concentración del equipo embajador.

“Esto para mí es imparable. Es cumplir el sueño de niño, que siempre tuve. Nunca dude de venir aquí y esto está superando las expectativas que tengo. Estoy muy emocionado. Nunca pensé que fuera tan emocionante. Tengo muchísima ilusión. Quiero darles lo mejor de mí. Para el grupo y para el equipo, soy uno más. Quiero darle muchas alegrías a ustedes”, aseguró Falcao frente a la hinchada de Millonarios.

“No tengo cómo pagarles. Voy a dejar cada gota de sudor en el campo, por este escudo, por esta gente y por todos mis compañeros. Muchísimas gracias. La próxima nos vemos en El Campín”, agregó el delantero, quien tenía las emociones a flor de piel ante el caluroso recibimiento.

Los hinchas albiazules esperaron pacientemente a Falcao en las afueras del hotel desde el mediodía. Al pasar la tarde, la calle se fue llenando de aficionados. El ‘mar azul’, como llamaba Mayer Cándelo a los hinchas de Millonarios, se hizo presente con mensajes y cantos dedicados al goleador histórico de la selección de Colombia. “Y ya lo veees y ya lo veeeees, es el equipo de Radameeeel”, cantaban.

Cuando cayó la noche, los hinchas encendieron bengalas, lanzaron pólvora y encendieron bombas de humo azul para darle un recibimiento memorable al delantero, que se ha declarado hincha del equipo en muchas ocasiones.

Minuto después, ya en rueda de prensa, Falcao confesó que Mackalister Silva le cedió la capitanía del equipo. “Macka me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que él es un símbolo de la institución y la verdad es que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía. Hoy, lo primero que hizo fue dármela”, aseguró.

Radamel, además, se quebró en llanto al recordar el recibimiento de la gente y el cariño del pueblo colombiano. “Yo toda mi vida he sido extranjero y venir a mi país para vivir esto a esta altura de mi carrera significa mucho. Estoy muy agradecido. (...) No puedo hablar”, dijo antes de pedir agua.

Falcao García llegó este jueves en la madrugada a Bogotá para empezar una nueva etapa en su carrera como jugador de Millonarios, el fichaje más sonado del fútbol nacional en décadas.

Su llegada a Millonarios ilusionó a toda una afición e incluso un mural del jugador fue pintado esta semana en las paredes del estadio El Campín de Bogotá para darle la bienvenida a ‘el Tigre’.

El máximo artillero histórico de la selección colombiana fue anunciado el mes pasado y desde entonces los aficionados de Millonarios han llegado hasta las diferentes tiendas del club y de Adidas para personalizar sus camisetas con el nombre de ‘el Tigre’.

Falcao, de 38 años, regresa a su país 24 años después de debutar, con solo 13 años de edad, en Lanceros de la Segunda División, y cumplirá su sueño de jugar en el conjunto “embajador”, el equipo de sus amores, tras una exitosa carrera internacional.

El delantero pasó con éxito por clubes como River Plate, Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano, antes de recalar en Millonarios.

Con el equipo azul de Bogotá, Falcao firmó un contrato por seis meses que será prorrogado en 2025 si el equipo cumple con los objetivos planteados por los directivos.

