El sueño cumplido de Miguel Ángel

Millonarios ya está clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, por lo que puede darle descanso a sus jugadores en los duelos restantes del todos contra todos y así concentrarse en la Copa Sudamericana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Juguemos este partido por él”, dijo David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, en la charla previa al partido contra Alianza Petrolera por el juego aplazado de la fecha tres de la Liga BetPlay. En el papel, un partido más, pero de fondo había algo más, algo que lo hacía especial.

En horas de la mañana del miércoles, casi que contrarreloj, una hincha de Millonarios escribió en su cuenta de Twitter que en su familia tenían a un conocido que quería conocer a los jugadores del equipo antes de recibir la eutanasia este jueves. Con el permiso de la mamá de Miguel Ángel, como se llama el seguidor azul, Paola Moyano subió una foto de él en el estadio El Campín.

A falta de pocas horas para el partido, Moyano informó que se había podido contactar con el equipo, y ya cuando El Campín empezaba a colmarse con los hinchas de Millonarios para el juego frente a Alianza Petrolera, se empezó a compartir la foto en la que Miguel Ángel estaba con los jugadores del club en el camerino.

Más que la alineación, que las charlas de amigos y familias sobre el día laboral o el clásico del domingo en el que Millonarios le ganó 1-0 a Santa Fe, se habló del gesto del equipo y de la alegría que le despertaba a muchos, así como la melancolía, de saber que Miguel Ángel, a quien hoy le van a practicar la eutanasia por una enfermedad terminal, había cumplido su último sueño.

Millonarios ganó. Lo empezó haciendo al minuto 30 con un tanto de Juan Pablo Vargas, pero a los dos minutos lo empataron con un gol de Andrés Steven Rodríguez desde el punto penalti. Y así el partido se fue al descanso.

“Si nos va a dejar, que nos deje feliz”, les dijo también Mackalister Silva a sus compañeros antes del partido. Y al parecer esas palabras, o mejor, la visita de Miguel Ángel, fue la inspiración suficiente para que al segundo tiempo Millonarios jugara mejor y marcara dos tantos más, uno de Leonardo Castro y otro más de Juan Pablo Vargas, que resultó siendo la figura de un triunfo que dejó a los azules en lo más alto de la tabla con 36 unidades.

Vargas, la figura del partido, dijo en rueda de prensa: “Tengo que ser muy honesto, fue un momento muy duro en el camerino. Creo que todos estábamos callados. Cuando terminamos de hablar con Miguel Ángel nadie quería decir una palabra. Es un momento bastante difícil ver a una persona así, más por lo que nos dijeron que iba a pasar con él, pero Mackalister lo dijo cuando íbamos a salir al partido: ‘Juguemos este partido por él, porque va a ser su último partido en la grada, está feliz de estar acá, nos va a ver. Dediquémosle este partido a él, que si nos va a dejar, que nos deje feliz’. Pero sí fue un momento bastante difícil. Conocer una persona así le da muchos ánimos de seguir enfrentando el día a día, a veces uno se queja por pequeñeces, por cualquier cosa, algo le pasa y eso tiene solución. Hay personas que de verdad están sufriendo. Y eso hoy nos dejó un mensaje bastante grande”.

Salir del estadio y pensar que para muchos era un partido más, sobre todo con el contexto de haber visto a Millonarios cuatro veces en una semana jugando de local, algo que no sucedía desde 1998, que por lo tanto muchos no habían vivido. Caminar rumbo a la casa, alejar la sensación de seguridad y pensar en Miguel Ángel, que hoy decide dejar la vida reivindicando su derecho a decidir su muerte, a reivindicar también su dignidad. Pensar en las palabras de Vargas. Pensar en el fútbol cuando es más que un deporte y deja un sentido o un mensaje de vida, en que un día que parecía ser cualquiera termina siendo el definitivo, el más especial, porque no todos los días se cumplen sueños, y menos cuando es el último.

