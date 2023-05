La depresión en el alto rendimiento: 21 de cada 100 deportistas la padecen

La gimnasta Simon Biles, el futbolista Neymar y la tenista Naomi Osaka. Foto: Getty

La depresión, apuntada como la causa que llevó al suicidio el pasado 2 de mayo a Tori Bowie, triple medallista olímpica en Río 2016, ha reabierto el debate sobre la incidencia de un mal casi invisible que, según recientes estudios, afecta al 6% de la población y a 21 de cada 100 deportistas de elite.

La atleta estadounidense en 100 y 200 metros no competía desde el 4 de junio de 2022 y según sus vecinos en Orlando, Florida, poco salía de casa, pero tenía a menudo serios conflictos personales. Desde su entorno se dijo que estaba agobiada por varias deudas y, más triste aún, que estaba embarazada de siete meses.

Mientras las primeras investigaciones descartaron evidencias de violencia en la casa de Bowie, a la que llegaron policías la semana pasada alertados porque en su interior no se observaron movimientos en días, la prensa publicaba detalles y testimonios que daban cuenta de su compleja situación emocional. La validez de los hallazgos de los medios no tardó en ser ratificada por Paul Askew, amigo de la velocista de 32 años.

“La depresión es real, por favor, cuiden de su gente. Nunca sabes contra qué pueden estar batallando sus mentes”, escribió Askew al lamentar el trágico fin de la doble campeona mundial en Londres 2017 en 100 metros y 4x100, y bronce en los 100 en Pekín 2015.

Todos están expuestos

La depresión fue señalada en 2022 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mal que afecta a 300 millones de personas. La entidad calcula que para 2.050 será el principal problema de salud, un panorama aterrador, pues actúa como si fuera invisible y para muchos es la puerta al suicidio. Hoy se estima que en el mundo cada 40 segundos una persona se quita la vida. Es decir, casi un millón cada año.

La depresión le puede suceder a cualquiera.

No es un signo de debilidad, es una enfermedad.

Y tiene tratamiento.



La @opsoms comparte algunos consejos para ayudar al que sufre de depresión: https://t.co/2lf5Zwrm4B pic.twitter.com/enj9NsES3c — Naciones Unidas (@ONU_es) April 10, 2023

Pero todo este escenario resulta paradójico, pues siempre se afirmó que la práctica del deporte es beneficiosa para la salud física y mental. Sin embargo, médicos, psicólogos y psiquiatras, preparadores físicos y entrenadores coinciden en destacar los efectos que plantean a los deportistas exigencias propias de la profesión, que pueden resultar brutales.

Exigencias como las derivadas de las presiones de los patrocinadores o federaciones por resultados superlativos, o las angustias que generan malos momentos o lesiones de lenta recuperación que minan las condiciones atléticas. Estos factores desatan miedo al fracaso o, lo que es peor, precipitan el fin de una carrera.

Osaka, Biles y Neymar, de los primeros en hablar sobre la depresión

La tenista japonesa Naomi Osaka se retiró de Roland Garros un día después de que los organizadores la multaran con 15.000 dólares luego de su decisión de no hablar con la prensa durante el torneo francés debido a los efectos de sus interacciones con los medios y su salud mental. “Esta no es una situación que jamás imaginé. Creo que ahora lo mejor para el torneo, los otros jugadores y mi bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse”, explicó Osaka en sus redes sociales.

Mari, su hermana mayor, intentó apoyarla mediante sus redes sociales brindándole más contexto sobre el caso de la tenista. Dijo que Osaka se había sentido mal por su desempeño en las pistas de polvo de ladrillo y que esto afectaba su rendimiento. Según Mari, su hermana no estaba bien mentalmente, pero después de algunas críticas optó por eliminar la publicación.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y cualquiera que me haya visto en los torneos notará que a menudo uso auriculares, ya que eso ayuda a calmar mi ansiedad social. Antes de hablar con los medios suelo sufrir enormes olas de ansiedad. Así que aquí en París ya me sentía vulnerable y ansiosa, pensé que era mejor ejercer el cuidado personal y saltarme las conferencias de prensa. Siento que las reglas están bastante desactualizadas en algunas partes y quería resaltar eso”, escribió tras dejar el torneo.

Meses después del Abierto francés, en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021, la gimnasta estadounidense Simone Biles se retiró de la competición por equipos femenina tras admitir que se había “enloquecido en una situación de mucho estrés”. La medallista olímpica habló sobre los desafíos de salud mental del deporte de élite y la presión que se siente tener que salir a ganar una presea para su país.

Biles, que había estado recibiendo asesoramiento desde que salió a la luz el abuso de varias gimnastas estadounidenses por parte del exmédico del equipo Larry Nassar, también admitió que la presión de los últimos días en Tokio había comenzado a abrumarla lentamente.

La gimnasta dijo que la decisión tomada por Osaka en Roland Garros la ayudó a hablar sobre la salud mental, un tema tabú en el deporte. “No somos solo atletas. Somos personas al final del día, así que tenemos que concentrarnos en eso”, agregó Biles.

El futbolista brasileño y la estrella del PSG, Neymar, también se ha sincerado sobre su salud mental y ha dicho que ha cometido errores en los últimos años. “Creo que cuando estás mentalmente bien, las cosas suceden naturalmente. Es más probable que hagas las cosas bien. Si no estás tan bien, las cosas no sucederán como esperas”, dijo el 10 de la selección de Brasil.

“A veces es difícil porque siempre hay que ser perfecto y como ser humano es imposible. Me equivoqué varias veces y recuperar toda la confianza que tenía tiene un alto precio, pero pienso que es normal que el ser humano fracase, es parte de la vida y por esos errores uno crece y aprende”.

Incluso, previo al Mundial de Catar 2022, Neymar dijo que esa sería su última Copa Mundo, ya que no cree tener la fuerza mental para seguir lidiando con el fútbol.

