EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Once Caldas en Liga Betplay

Esta noche, a partir de las 8:20 p.m., Millonarios y Once Caldas se enfrentan en un duelo por la fecha 4 del cuadrangular B en la Liga BetPlay 2025-I. Ambos equipos están obligados a sumar puntos si quieren mantenerse con vida en la pelea por un cupo a la gran final, pero el margen de error es mínimo, especialmente para el equipo caldense.

Siga aquí el minuto a minuto de Millonarios vs. Once Caldas en Liga BetPlay

Los dirigidos por David González llegan con la presión de jugar en casa y con el punto invisible a su favor, una ventaja que solo sirve si logran igualar en puntos a sus rivales directos. Con el empate estaría llegando a las mismas unidades de Santa Fe —actual líder—, pero apretaría la tabla del grupo B.

El empate frente a Once Caldas en Manizales en la fecha anterior, combinado con la victoria de Santa Fe sobre Nacional, dejó a los ‘embajadores’ en una situación de alta exigencia.

Para este encuentro, Millonarios no podrá contar con piezas clave como el arquero Álvaro Montero, el defensor Andrés Llinás ni el lateral Danovis Banguero. Sin embargo, se suman a la convocatoria jugadores como Juan Pereira, Daniel Mantilla, Diego Novoa y Nicolás Giraldo.

El equipo de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera no pierde la fe. “No estoy en el cementerio, Once Caldas está vivo”, aseguró el técnico, dejando claro que su equipo aún no se rinde. Aunque los blancos no han logrado hacer valer su localía, tienen en El Campín una nueva oportunidad para meterse en la conversación.

El reto no es menor. Once Caldas arrastra el desgaste de una exigente seguidilla de partidos entre la liga y torneos internacionales, y enfrentarse a un Millonarios necesitado y en su casa es una tarea que pondrá a prueba tanto lo físico como lo mental.

Santa Fe lidera el grupo tras aprovechar el tropiezo de sus rivales en la jornada pasada. Millonarios es, por ahora, el único que puede desbancarlo del primer lugar.

