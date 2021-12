Esteban Ruiz llegó en medio de la fase regular del todos contra todos en la Liga BetPlay. Fue una contratación inesperada, pues se daba por hecho que en Millonarios la titular la iban a pelear Juan Moreno, arquero de la cantera, y Cristian Vargas, que defendió el arco azul el semestre pasado, cuando el conjunto embajador llegó a la final que perdió con Tolima.

El primer partido de Ruiz era una prueba de fuego. El guardameta bogotano debutó precisamente en un clásico contra Santa Fe, partido que Millonarios ganó por 2-0. Desde ese entonces, el arquero de 24 años ha disputado ocho partidos, realizado veinte atajadas y recibido once goles. Solo en una ocasión mantuvo el arco en cero, según estadísticas presentadas por Mundo Millos, medio especializado en el conjunto embajador.

En cuanto a Juan Moreno y Cristian Vargas, el primero jugó siete partidos, tuvo doce atajadas y recibió cinco goles. En cuatro oportunidades dejó invicto el arco; El segundo, en siete compromisos disputados tuvo once atajadas, le anotaron nueve tantos y sacó el arco en cero en una sola ocasión.

Sobre el trabajo con Vargas y Moreno, Ruiz anota que “ha sido muy bueno. Somos unidos y sabemos que vamos para el mismo lado. Queremos ser campeones independientemente del que tape. En este poco tiempo nos conocemos muy bien con el otro, somos transparentes. Sea el que sea que esté tapando recibe el apoyo de los demás. Todos tenemos el mismo objetivo y nos merecemos el campeonato, porque hemos trabajado mucho para eso”.

Durante el semestre han sido varios los cuestionamientos a los arqueros de Millonarios. Errores que terminaron en goles y derrotas, y su falta de continuidad han dejado dudas. Incluso Esteban Ruiz fue blanco de críticas el pasado fin de semana por la falla que derivó en el segundo tanto de América y la caída del conjunto embajador en el primer partido del cuadrangulares semifinal B de la Liga BetPlay.

Ante las críticas, el portero asegura: “Yo no siento presión. Yo siento presión cuando no tengo trabajo, cuando llega un recibo a la casa y me toca pensar cómo lo voy a pagar. Ahora lo que yo siento es una responsabilidad grande con mis compañeros y con la hinchada. Que hablen bien o mal es otra cosa; es muy difícil tener contento a todo el mundo. Yo hago lo que sé hacer”.

Ruiz, que empezó a jugar fútbol porque sus papás querían que tuviera una actividad paralela al estudio y no se quedara en casa, comenzó su carrera en la escuela del barrio Cataluña, de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. De ahí pasó a Caterpillar Motor, Bogotá F. C., Equidad y allí fue donde logró debutar como profesional cuando Arturo Boyacá fue técnico del club asegurador en la temporada 2016-2017. En marzo de este año, el guardameta volvió tras una mala experiencia en River Plate de Paraguay. “Cuando volví me llamaron varios equipos, pero no se concretaba nada. Me entrené con el equipo de futbolistas sin contrato de Acolfutpro. Hasta que recibí una llamada para ir a mostrarme a Millonarios. Dije que había que hacerlo, que nada perdía con intentarlo, además ¿quién no quiere estar en este club, que es tan grande? Si no consigo equipo me voy a otro país a trabajar en lo que toque por mi familia. No me podía quedar sin hacer nada. Gracias a Dios, entrené y a la semana firmé contrato”.

Firmó contrato y debutó en el clásico capitalino. “Cuando el profe Gamero me dice que me va a poner a jugar me pregunta si estoy listo y le digo que sí. Antes del partido recibí el apoyo de todos mis compañeros. Eso fue fundamental; es gratificante saber que tienes el respaldo de ellos. Sabía la responsabilidad que tenía y tengo con la hinchada, porque es una fanaticada que te acompaña en todo lado. En Medellín nos acompañaron muchos y el día del clásico estuvieron en el hotel. Eso es chévere, eso te hace ser consciente del peso que traes sobre tus hombros, porque son personas que pueden dejar de comer por ir a verlo a uno al estadio y hay que valorar eso. Ese acompañamiento me motivó. Todos queremos hacer las cosas bien, nadie quiere trabajar mal”.

El portero embajador, que está convocado para el partido de hoy contra Alianza Petrolera por la segunda fecha del grupo B, asegura que tapar es un arte y constantemente hay que trabajar en la seguridad. “Ser arquero implica ser fuerte física y mentalmente, más que todo mentalmente. Hay que tener un don de liderazgo único; manejar bien las emociones y, sobre todo, intentar mantenerse positivo. Todos los días se trabaja para sacar el arco en cero, pero nunca va a ser suficiente. Hay que esforzarse como si fuera el último día, con las mismas ganas y gallardía”.