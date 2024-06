¡Falcao de gira! Estos son los estadios que visitaría el ‘Tigre’ con Millonarios

El colombiano Radamel Falcao García se ganó el cariño de la plantilla y de la hinchada del Rayo Vallecano. Foto: @Falcao

¡Radamel Falcao ya es nuevo jugador de Millonarios! Este jueves se confirmó la llegada al club, del que es hincha y al que se unirá en la primera semana de junio, en la que será su segunda experiencia en su país tras 24 años de carrera.

El delantero de 38 años volverá a jugar en su país después de 24 años y tendrá su primera experiencia en la liga colombiana, pues su debut profesional fue en el desaparecido Lanceros de la Segunda División en 1999 y un año después fue fichado por River Plate.

🔵⚪La proeza es una realidad, gracias @MillosFCoficial por hacerlo posible. ⚪🔵 pic.twitter.com/TZjMOO3CQL — Radamel Falcao (@FALCAO) June 21, 2024

“Cuando salí de Colombia y quería volver a Millonarios, que es el equipo del que soy hincha (...) Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón”, dice ‘el Tigre’ en declaraciones que ha hecho a lo largo de los años sobre el club bogotano.

En el video, también aparecen imágenes de García cuando hacía parte de las inferiores del club y con las declaraciones del jugador de fondo: “En Millonarios no tuve la oportunidad, eso es algo que falta”.

El video cierra con una imagen de la camiseta de Millonarios con el 9 y el nombre ‘Falcao’.

“Hay que ir a todos los campos y ganar”

En la mañana de este viernes, Falcao desmintió las versiones que aseguraban que no saldría de Bogotá por motivos de seguridad.

“Mi objetivo es el mismo que tiene el club, el cuerpo técnico y los jugadores de lucha por el título. Para eso hay que ganar y jugar todos los partidos. Hay que ir a todos los campos y ganar. Me hace mucha ilusión vivir el ambiente de otra forma. Yo siempre lo viví con la selección de Colombia, pero no viví el ambiente que se vive en Ibagué con Tolima, o en Barranquilla con Junior, o en Cali con América y Deportivo Cali, o Medellín con Independiente Medellín y Atlético Nacional. Son ambientes hermosos que siempre los he visto por televisión y vivir eso. Me emociona, quiero disfrutarlo y tengo ganas de que lleguen esos partidos”, dijo para Caracol Radio.

Radamel Falcao García pasó por @6AMCaracol para hablar de su contratación por Millonarios. Se refirió a las claves para que se diera el acuerdo, agradeció el cariño de la gente y dejó claro que luchará por ser campeón con la institución. pic.twitter.com/IGBHBNR17E — Caracol Radio (@CaracolRadio) June 21, 2024

“Para mí recibir el cariño de todos en esta etapa de mi carrera es lindo y emocionante porque sé que el final se acerca. Es lindo poder vivir esto en vida. Es lindo que te expresen cariño después de que vivir afuera porque yo me fui desde muy niño a Argentina y me fui siendo el colombiano y luego me convertí en lo que soy. Eso en Colombia nunca lo viví, solo en la selección, que eran pocos días. Es muy lindo”, añadió.

Ante esto, se confirma que Radamel Falcao jugará los partidos de visitante de Millonarios, como confirmaron Gustavo Serpa, máximo accionista del club, y Enrique Camacho, presidente de la institución.

El primer partido de Falcao con Millonarios

Aunque todavía no se conoce el calendario oficial de Millonarios, ya que la Dimayor todavía no ha definido las fechas del inicio de la liga, hay un indicio de cuándo podría ser el primer partido de Falcao con el albiazul.

Por el torneo local, Millonarios estaría debutando en la tercera semana de julio, ya que el torneo empezaría el fin de semana del 20 de julio.

Antes, el 9 de ese mes, en el Estadio Monumental de River Plate, Millonarios ya tiene un amistoso agendado. Ese sería el primer partido de Falcao con el albiazul, a falta de confirmación de otros partidos para la pretemporada por parte de los bogotanos.

"Nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser contra River en el Monumental. Para mí River es todo, significa todo" Radamel Falcao



MILLONARIO DE CORAZÓN Ⓜ️💙 pic.twitter.com/YjjtlON5TG — Hinchada Azul ⭐️16 (@HinchadaAzulMFC) June 21, 2024

Los estadios que visitaría Falcao

Según el tentativo fixture de la Liga BetPlay 2024-ll, Millonarios con Falcao jugarían de visitante en las siguientes fechas que podrían tener modificaciones:

Fecha 1 (17 -18 de julio): Medellín vs. Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Fecha 3 (28 de julio): Alianza vs. Millonarios en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Fecha 5 (11 de agosto): América vs. Millonarios en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Fecha 7 (25 de agosto): Águilas Doradas vs. Millonarios en el estadio Alberto Grisales en Itagüí.

Fecha 9 (08 de septiembre): Equidad vs. Millonarios en el estadio de Techo en Bogotá.

Fecha 13 (06 de octubre): Deportivo Cali vs. Millonarios en el estadio Palmaseca de Cali.

Fecha 15 (16 de octubre): Santa Fe vs. Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.

Fecha 17 (27 de octubre): Junior vs. Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Fecha 19: (06 de noviembre): Boyacá Chicó vs. Millonarios en el estadio La Independencia de Tunja.

