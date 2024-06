“Me hace mucha ilusión vivir el ambiente del fútbol colombiano”: Radamel Falcao

Radamel Falcao celebrando su primer gol con la selección de Colombia en un Mundial durante Rusia 2018. Foto: Getty Images

El sueño de Falcao y el de millones de seguidores del fútbol colombiano ya es realidad. El máximo goleador de la selección de Colombia regresa al país tras 24 años, cuando debutó con 13 años en Lanceros de la Segunda División, y cumplirá su anhelo de jugar con el club de sus amores tras su exitosa carrera en Argentina y en Europa.

Luego del inédito fichaje de este jueves, el jugador habló en la mañana de este viernes en La W y Caracol Radio sobre su futuro en Millonarios, el significado que tiene para él vestir la camiseta albiazul de Bogotá y su ilusión de vivir la fiesta del fútbol colombiano en cada ciudad del país.

🔵⚪La proeza es una realidad, gracias @MillosFCoficial por hacerlo posible. ⚪🔵 pic.twitter.com/TZjMOO3CQL — Radamel Falcao (@FALCAO) June 21, 2024

“Voy a cumplir mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios. He representado a Colombia en el exterior. No era el costeño, no era el bogotano, sino el colombiano”, dijo en La W.

Falcao aseguró que tuvo cariño por Millonarios desde niño por el trabajo de su papá, quien también era futbolista. “Creo que cuando vivíamos en Venezuela y volvimos a Bogotá, él iba a entrenar a Millonarios, creo que porque la sede de Santa Fe era muy lejana (…). Cada vacaciones que veníamos a Bogotá, él entrenaba en Millonarios. Creo que desde ahí comencé a tener ese cariño. En mi casa hay cariño por Santa Fe porque era muy importante para mi papá”, dijo.

Hinchas de Millonarios, como también de otros clubes, le han dado la bienvenida al jugador a través de redes sociales con emotivos mensajes de ilusión y gratitud de los que Falcao ha estado atento. Además, se siente ilusionado por vivir el clima del fútbol en Colombia, donde llegaría en la primera semana de julio.

La ilusión de jugar en Colombia

Como mencionó Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, y Enrique Camacho, presidente del club, Falcao va a jugar en todos los estadios de Colombia. Es cierto que se había manejado la posibilidad de que él solo jugara en la capital, pero el ‘Tigre’ la descartó porque quiere “ser uno más del equipo”.

“Mi idea es ir a aportar, voy a ser uno más, se los haré saber desde el principio y paso a ser un compañero. Es emocionante poder vivir eso dentro de Colombia, compartir con jóvenes y jugadores consagrados”, señaló para La W.

¡FALCAO DE MILLONARIOS! Ⓜ️



🎙️”No solamente es cumplir el sueño del niño de vestir la camiseta de Millonarios, sino también es la oportunidad de compartir con mi país después de toda una carrera en el exterior”



📻 @WRadioColombia pic.twitter.com/Ejc1GCiLQ1 — Azul Total Ⓜ️ (@Azul_Total) June 21, 2024

“Mi objetivo es el mismo que tiene el club, el cuerpo técnico y los jugadores de lucha por el título. Para eso hay que ganar y jugar todos los partidos. Hay que ir a todos los campos y ganar. Me hace mucha ilusión vivir el ambiente de otra forma. Yo siempre lo viví con la selección de Colombia, pero no viví el ambiente que se vive en Ibagué con Tolima, o en Barranquilla con Junior, o en Cali con América y Deportivo Cali, o Medellín con Independiente Medellín y Atlético Nacional. Son ambientes hermosos que siempre los he visto por televisión y vivir eso. Me emociona, quiero disfrutarlo y tengo ganas de que lleguen esos partidos”, dijo para Caracol Radio.

“Para mí recibir el cariño de todos en esta etapa de mi carrera es lindo y emocionante porque sé que el final se acerca. Es lindo poder vivir esto en vida. Es lindo que te expresen cariño después de que vivir afuera porque yo me fui desde muy niño a Argentina y me fui siendo el colombiano y luego me convertí en lo que soy. Eso en Colombia nunca lo viví, solo en la selección, que eran pocos días. Es muy lindo”, añadió.

Por ese mismo camino habló sobre referentes como David Ospina de Atlético Nacional, Carlos Bacca de Junior, Dayro Moreno de Once Caldas o Adrián Ramos de América de Cali. “Ellos comprenden el sentimiento que tengo en este momento. Hemos luchado y defendido los colores de Colombia. Las cosas que se viven en la selección unen mucho y creo que tenemos ese sentido de pertenencia. Será lindo reencontrarme con ellos, dejar de lado las rivalidades y vivir la competitividad sanamente”, dijo.

La importancia de la familia en la decisión

Falcao, quien fue incluido en el Once Ideal de la FIFA en 2013 junto a Lionel Messi y Cristiano, también aseguró que su familia tuvo mucho peso en el fichaje por el club de Bogotá. “Lorelei siempre me ha apoyado los proyectos deportivos y en esta no fue la excepción. Para ella también era ilusionante estar en Colombia y que nuestros hijos pudieran recibir lo que los colombianos nos han manifestado”, dijo para La W.

Además, uno de sus principales temores al venir a Colombia eran sus hijos, pues están en un momento en el que “comienzan a echar raíces y desprenderlos de ese lugar de confort es difícil. Nos preocupaba cuánto les podía llegar a afectar a ellos”, aseguró Falcao, quien a los 13 años tuvo que salir de su casa rumbo a Argentina para jugar en las inferiores de River Plate.

“Esta decisión es una puesta de mi familia por Colombia, en una época en donde muchos se están yendo, apostar por ir y dar como ese grano de credibilidad de que Colombia tiene muchas más cosas buenas”

Los detalles del contrato

Como se había adelantado en las últimas horas, Falcao firmó con Millonarios por seis meses, pero este contrato se puede alargar dependiendo del rendimiento de el ‘Tigre’ y del club.

“Había un factor influyente que termina siendo determinante: el tema del impuesto al patrimonio, ese factor era un impacto muy fuerte que me impediría continuar. Millonarios no podía asumir el impacto que esto podía generar, por eso, Gustavo Serpa mencionó que vamos por este semestre y ver si se logran los objetivos”, indicó Falcao para La W.

El presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, habló en @6AMCaracol sobre la contratación de Falcao. Entretanto, contó una anécdota de las negociaciones en la que el futbolista manifestó ser uno más del plantel y le aseguró llegar a la institución para salir… pic.twitter.com/zpQ4kK4o1r — Caracol Radio (@CaracolRadio) June 21, 2024

“Gustavo Serpa es una persona que defiende los intereses de Millonarios. Tienen un plan y un proyecto organizado. Entonces, creo que durante mucho tiempo lo ha intentado, ha sabido seducirme, yo quería, tenía las ganas, pero siempre hay trabas que lo impedían”, dijo.

Un debut soñado contra River Plate en el Monumental

El equipo argentino, con historia conectada a Millonarios, fue el club que formó a Radamel Falcao y al que le tiene mucho aprecio. Justamente contra el ‘Millonario’ argentino sería el debut en el estadio Monumental el 9 de julio.

“Parece que hubiera sido todo organizado, pero salió perfecto. Nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser contra River en el Monumental. Eso para mí es todo”, dijo.

"Nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser contra River en el Monumental. Para mí River es todo, significa todo" Radamel Falcao



MILLONARIO DE CORAZÓN Ⓜ️💙 pic.twitter.com/YjjtlON5TG — Hinchada Azul ⭐️16 (@HinchadaAzulMFC) June 21, 2024

La Copa América

Finalmente, Falcao también habló sobre la selección de Colombia en la Copa América. “Tenemos mucho talento, el equipo está fuerte y unido. Entonces, realmente con toda la fe para que el equipo pueda triunfar”, sentenció.

