“Me falta jugar en Millonarios”: Falcao ilusiona otra vez a la hinchada albiazul

Radamel Falcao, máximo goleador de la selección de Colombia. Foto: FCF

Falcao volvió a encender la ilusión de los hinchas de Millonarios al no cerrarse a la posibilidad de jugar en el equipo capitalino antes de retirarse.

En una reciente entrevista con CNN, el delantero del Rayo Vallecano reconoció que vestir la camiseta albiazul es algo que le falta en su carrera.

“River Plate y Millonarios son dos amores. En Colombia nunca jugué y en Millonarios no tuve la oportunidad; eso es algo que falta. Vamos a ver”, aseguró para el periodista Dito Lemos.

En nuestro Mano a Mano @FALCAO le pregunté cuál sería el club soñado para retirarse @RiverPlate o @MillosFCoficial que dijo?



Aquí les dejo parte de la charla. pic.twitter.com/snOVOcEwZy — Dito Lemos (@DitoLemos) May 21, 2024

Radamel Falcao, hincha embajador desde pequeño, con procesos formativos en el club y quien siempre ha demostrado su afecto hacia Millonarios, es una de las ilusiones más grandes de los seguidores del equipo albiazul de la capital.

El máximo goleador de la selección masculina de fútbol supo hacerse un nombre en River Plate de Argentina, en Porto de Portugal, Atlético de Madrid de España, Mónaco de Francia e incluso tuvo su paso por Manchester United y Chelsea de Inglaterra y el Galatasaray de Turquía.

Sin embargo, desde su lesión, en enero de 2014, durante un duelo por la Copa de Francia, cuando sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado, no volvió a ser el mismo. Se perdió el Mundial 2014 de Brasil y su carrera como el mejor ‘9′ del mundo se fue desvaneciendo.

En 2021 llegó a Rayo Vallecano de Madrid, pero tras varias lesiones y no ser tenido en cuenta por los técnicos en varias oportunidades, no ha podido tener regularidad en el equipo. Incluso, hace algunas semanas, los hinchas del club pidieron la salida del colombiano.

Ante esto, las directivas de Millonarios viajaron a Madrid y se reunieron con Falcao para que hiciera parte del proyecto de Alberto Gamero desde el segundo semestre de 2023 y pensando en lo que será la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y el Tigre se quedó en Madrid.

En diciembre de 2023, además, declaró que, pese a que sí hubo conversaciones, ve muy difícil la posibilidad de jugar en Colombia.

“Lo de Colombia, lo de Millonarios se habló en su momento, pero las condiciones no estaban dadas. Hay que ver la situación del país, cómo está en este momento... un poco complejo”, le dijo a Telepacífico.

La situación que vivió Luis Díaz con su papá y su estabilidad en Europa con su familia fueron las principales razones para no vestir la ‘nueve’ de Millonarios.

Cuenta @AS_MMartin en @diarioas de España 🇪🇸 que #Millonarios Ⓜ️ volverá a intentar el fichaje del delantero Radamel #Falcao 🇨🇴, quien finaliza su contrato con el Rayo Vallecano 🇪🇸 en el mes de junio.



Amanecerá y veremos 🥱😴💤… pic.twitter.com/zvYOMOUjgz — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) March 5, 2024

Sin embargo, Falcao no renovaría con Rayo Vallecano para la próxima temporada y buscaría un club para sumar minutos de juego para regresar a la selección de Colombia.

“No tengo continuidad y, por eso, esta temporada no he tenido la oportunidad de volver a la selección. Mientras esté activo y con buen nivel seré tenido en cuenta. Sigo soñando con poder estar en la selección. Llegará el momento en el que diga ‘bueno, ya está bien’, pero todavía no. Sé que el entrenador está pendiente de mí y cuenta conmigo. Al final, si tengo la posibilidad de jugar, tener continuidad y de estar en buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta”, afirmó el colombiano para CNN.

Solo el tiempo dirá si Falcao finalmente logra jugar en Millonarios. Lo que sí es seguro es que sus palabras han reavivado la ilusión de los hinchas. La posibilidad de ver al ‘Tigre’ rugiendo en el Estadio El Campín es un sueño que muchos esperan que se haga realidad en un futuro próximo.

Ⓜ️ ¿Algún día llegará Falcao a Millonarios?



🔁 SÍ

❤️ NO



🎥 Juliparra10 (TikTok) pic.twitter.com/uDiYuqS261 — DSPORTSCo (@DSportsCO) January 3, 2023

