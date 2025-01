“Mi ilusión es ser campeón con Millonarios, lo he soñado desde niño”: Falcao

Radamel Falcao García anotó cinco goles el semestre pasado con Milllonarios. Foto: MFC

Millonarios presentó este jueves oficialmente a Radamel Falcao García, quien renovó con el equipo de sus amores por seis meses y será uno de los pilares del plantel del antioqueño David González en la búsqueda del título de la Liga BetPlay y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

“Hubo momentos complicados en la negociación, pero ambas partes no renunciamos al sueño de seguir trabajando juntos. Espero brindar lo mejor de mí para el equipo, para ayudar y aportarle en la búsqueda de ese objetivo que tenemos todos en común. A la gente le agradezco, porque constantemente recibí esos mensajes de cariño, al igual que el apoyo de mis compañeros”, aseguró el ‘Tigre’ durante una rueda de prensa en la sede deportiva de Millonarios, al norte de Bogotá.

“Tengo la ilusión de ser campeón con Millonarios. La ilusión es ganar títulos; lo he soñado desde niño y para eso hemos trabajado. No es fácil, pero creo que tenemos un plantel competitivo, amplio y con buena calidad. Trataremos de dar lo máximo para darle a todo el ‘Mundo Millos’ esta alegría”, agregó el delantero, quien anotó cinco goles con el equipo embajador durante el semestre pasado.

Luego de llegar a un acuerdo por el tema del impuesto al patrimonio con Millonarios y Andina, Falcao aseguró que espera ponerse al ritmo de sus compañeros para jugar lo antes posible. “Yo venía entrenando, lo que pasa es que ese entrenamiento no es lo mismo que estar en la dinámica del equipo y el grupo. Tengo una base, estoy bastante bien. Después, con los entrenamientos de estos días y los análisis, el cuerpo técnico sabrá cuánto tiempo falta para poder jugar. Espero estar lo antes posible, que es lo que más quiero”, dijo.

Falcao también mencionó que la incertidumbre sobre su renovación fue complicada para su familia. “Era una decisión difícil. Mis hijos me preguntaban dónde íbamos a vivir y yo no sabía. Había mucha incertidumbre y, a medida que iban pasando los días, el colegio empezaba. Entonces, no fue divertida la situación. Pero siempre tuve a Millonarios como prioridad, aun cuando muchos equipos se acercaron. La última semana fue complicada, pero finalmente se logró salir adelante”.

“Por estabilidad familiar, hubiera preferido un contrato de un año, pero por ahora estamos seis meses. Y vamos viendo, paso a paso”, agregó.

Sobre la llegada de Juan Fernando Quintero a la liga, en la que ya juegan Carlos Bacca y Dayro Moreno, Falcao señaló: “Son jugadores que tienen recorrido y una carrera muy importante. Van a aportar a la liga. El estado de las canchas es uno de los puntos a mejorar en Colombia”. El Tigre también hizo un llamado a vivir el fútbol colombiano en paz.

Falcao, además, dejó en claro que no piensa en el retiro. “Es evidente que estoy cerca del retiro, pero voy temporada a temporada. No he pensado mucho. Ahora trato de disfrutar al máximo, de aportar a mis compañeros y al equipo, y de dar mi experiencia para el beneficio del fútbol colombiano. El retiro todavía no lo sé”.

Abonos, refuerzos y lesionados

Durante la rueda de prensa también estuvieron Enrique Camacho, presidente de Millonarios; David González, técnico del equipo, y Juan Soler, vicepresidente de mercadeo de Andina.

Camacho hizo énfasis en que la renovación de Falcao fue un esfuerzo en pro del fútbol colombiano. “Esfuerzo que hemos hecho todos. Estamos trabajando por enaltecer la competencia, mejorar el nivel del fútbol colombiano y traer la experiencia de los que han triunfado para que les sirva a los jóvenes. Tener a sus ídolos viviendo con ellos hace que el fútbol colombiano mejore”, aseguró el presidente de Millonarios.

Juan Soler, vicepresidente de mercadeo de Andina, respaldó esa idea: “Ratificamos el compromiso de Andina con Millonarios, Falcao y sus hinchas. Para nosotros, el fútbol no es solo lo que pasa en el estadio, sino una manera de influir en la juventud y el país. Estamos contentos y con toda la actitud de seguir trabajando en conjunto”.

Ante la incertidumbre de los hinchas en las últimas semanas por la falta de refuerzos y los precios del abono, Camacho señaló: “Nosotros terminamos la liga y decidimos que el proceso de Alberto Gamero debía continuar, pero el 31 de diciembre renunció y nosotros no teníamos ninguna otra alternativa. No teníamos esa expectativa de que esto iba a ocurrir, pero veníamos evaluando el desempeño de otros técnicos y ahí contactamos a David González. Eso no son temas de un día para otro. El cuerpo técnico lo armamos en los primeros diez días de enero, él se incorporó y hay que conocer a los jugadores. No había muchas noticias para dar. Vendrán refuerzos, el profesor está mirando qué quiere. Tenemos hasta el 7 de marzo, pero estamos trabajando”.

“Los abonos salieron en estos días porque teníamos una situación con Sencia. Habíamos estado hablando con ellos sobre los nuevos contratos. Entonces, tenemos que definir eso con cuidado, porque necesitábamos definir bien los costos. Seguimos trabajando en los requerimientos para que el equipo sea campeón”, agregó.

“Nosotros trabajamos para el hincha, porque es la herencia de nosotros. No seríamos nada sin el apoyo de todos los que nos respaldaron el semestre pasado. Los abonos están en la misma condición del año pasado, con un 5% de incremento. Lo que pasa es que hay diez partidos y no ocho, por eso cuesta un poco más. Nuestro compromiso con el hincha es darle el mejor espectáculo, por eso traemos jugadores como Falcao. Hacemos todo el esfuerzo por ser campeones”, concluyó Camacho.

El presidente albiazul también confirmó que sí hay diálogos con los laterales derechos Mateo Puerta, de Águilas Doradas, y Luis Manuel Orejuela, quien jugó el semestre pasado con Medellín, pero todavía no pueden dar detalles ni confirmar sus fichajes, pues están trabajando en varios nombres que aún no han revelado.

Deportivo Pasto, el siguiente reto

González, por su parte, mencionó que está tranquilo con el rendimiento del equipo en los entrenamientos, pero también señaló que están buscando refuerzos. “Estoy confiado y a la expectativa para generar tranquilidad en el hincha, que necesita ver al equipo ganar”.

Millonarios visitará este sábado a Deportivo Pasto en su debut en la Liga BetPlay 2025 y espera contar con David Mackalister Silva, quien ya trabaja a la par de sus compañeros tras un golpe que lo dejó fuera de la convocatoria del primer partido, que no se pudo disputar por la agresión que sufrió el plantel en Santa Marta.

