Fany Gauto: liderazgo y pasión en Independiente Santa Fe

La número 10 fue clave en la obtención del título de la liga femenina. Las Leonas repitieron corona.

Lo más difícil es hacer ver las cosas sencillas. La inteligencia no se remite a la complejidad en el desarrollo de las ideas, sino a la practicidad con que estas terminan haciéndose realidad. Y en Fany Gauto, la 10 de Independiente Santa Fe, se refleja esta virtud. “A mí me gusta el juego sencillo. No me complico. Máximo tres toques. Deshacerme rápido del balón, pero siendo clara entregándolo. No he tenido suerte filtrando balones porque los equipos se paran bien atrás, son muy compactos, pero siempre busco jugar por los costados”, comentó.

Una jugadora que es consciente de su confianza, que precisamente forjó su carácter y templó su osadía en los primeros años cuando las voces le decían que se dedicara a otro deporte, pues el fútbol no era para las mujeres. La cintilla de capitán y el 10 en su espalda en los equipos en los que ha jugado dicen mucho de su sentido de responsabilidad y liderazgo. Y aunque reconoce el peso que significa manejar los hilos del partido, la paraguaya de 28 años sabe que una buena parte de su estilo y de su buen manejo de la pelota se debe a la intención de jugar por divertirse y no por ser ese su trabajo y su obligación.

“La mayoría empezamos en una cancha de barrio. Jugar por jugar. Nunca lo vi como una profesión. Siempre lo tomé como diversión. Con el pasar del tiempo me di cuenta de que era buena y que podía lograr algo con el deporte. Mi familia siempre me ha apoyado, ellos me dijeron que me diera la oportunidad de probar en algún club y así fue que me decidí, y fui a probar a Olimpia, el único equipo que tenía escuela. Nunca estuve en inferiores, de una me incluyeron en la primera división. Nunca lo vi como un trabajo”, afirmó la mediocampista cardenal.

La experiencia de Gauto a nivel de fútbol profesional femenino es amplia, tanto así que su debut en las canchas fue de la mano del Club Olimpia, uno de los más reconocidos en su país natal, a lo que se le suman el Sportivo Limpeño, la Universidad Autónoma de Paraguay y el Sportivo Luqueño. En lo que concierne al fútbol internacional, su primera aparición fue en Israel, con el Maccabi Holon, equipo con el cual salió goleadora, asimismo se le suma una pretemporada con el Atlético de Madrid. Colombia le ha dado cabida en tres equipos en las cuatro ediciones del certamen, iniciando con Cúcuta Deportivo en 2017, Atlético Huila en 2018 e Independiente Santa Fe en la actualidad.

Fany llegó a Huila como uno de los refuerzos más importantes para afrontar la Copa Libertadores en 2018. Y aunque el equipo opita ganó el campeonato internacional contra Santos, en una tanda de penaltis que terminó 5-3, la paraguaya no pudo ser parte de la nómina que afrontó el torneo por un impedimento en el reglamento de la FIFA que dice que “las jugadoras pueden estar inscritas en un máximo de dos clubes durante una temporada”, y en ese año la mediocampista estuvo en el Cúcuta, en el Sportivo Luqueño y en el equipo campeón de la Liga colombiana. Aunque no pudo jugar, Gauto recuerda que “estuvo todo el tiempo con el equipo. Me llevaron. Pude vivir todo lo que pasó en esa Libertadores. Ese momento fue el mejor de mi carrera. Espero vivir esa experiencia con Santa Fe”.

En lo que respecta al encuentro de hoy a las 3:00 p.m., en el estadio de Techo, embajadoras y leonas se encontrarán por sexta vez en la historia, pero la competencia de la paraguaya contra Millonarios inició en el clásico pasado de la presente Liga, tanto así que abrió el marcador del encuentro y consiguió el gol 100 en la historia del cuadro cardenal. La líder del mediocampo en Santa Fe afirma que “siempre salgo con la mentalidad de hacer un gol, sin importar cuál sea el rival. Sabemos que Millonarios nos va a presionar con toda, ellas tienen que ganar y nosotras ganando ya clasificamos, así que los otros partidos jugaremos más relajadas si nos llevamos los tres puntos ”.

*Nota publicada el noviembre de 2020