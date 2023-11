“Hay cosas que la verdad no vale la pena hablar”: Gamero sobre el arbitraje

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, en la final de Copa BetPlay ante Nacional. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega Arboleda

El primer tiempo de la vuelta de la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional -eventual campeón- y Millonarios en el Atanasio Girardot de Medellín terminó con polémica. El cuadro embajador logró abrir el marcador en dos oportunidades, ambas anuladas por el árbitro e incluso revisadas a instancias del VAR.

❌ ERA GOL LEGAL: Disputa legal de Macalister Silva contra Robert Mejía. Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una CARGA. Betancur pitó falta y el VAR Kéiner Jiménez no intervino #CopaBetPlay pic.twitter.com/r5dVGOzMHX — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) November 24, 2023

Tal vez, la segunda fue clara y estuvo bien arbitrada, pues David Macalister Silva, el autor de los tantos, estaba en un evidente fuera de lugar cuando hizo el gol. Sin embargo, la verdadera jugada de la polémica estuvo en el primer tanto, unos minutos antes, en lo que muchos consideran un error del juez central.

El árbitro le pitó falta a Silva, que había recuperado el balón con una carga lícita sobre su rival. No obstante, el juez vio falta y no validó el gol que le habría dado a Millonarios una ventaja tempranera contra Nacional, que terminó llevándose el título tras imponerse en los penaltis

¿Qué dijo Gamero?

Alberto Gamero, estratega de Millonarios, no quiso responsabilizar al arbitraje, encabezado por Carlos Betancurt, del resultado. Sin embargo, afirmó que no entiende por qué no verificó la acción de Macalister en el VAR.

“Hay cosas que la verdad, después del partido no vale la pena hablar, vi la jugada, hay de esas 70 en un partido y no hay falta, no hubo revisión del VAR, no sé por qué, nos queríamos aislar del árbitro, son cosas que no podemos hacer, no voy a hablar de él”, comentó Gamero, en Millonarios desde 2020.

El cuerpo técnico del cuadro embajador trabajará en los próximos días en reponerse de esta derrota y ya piensa en los dos enfrentamientos que tiene contra Independiente Medellín por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

“Este equipo por perder no se va a caer, mostramos valentía. Este grupo está capacitado para recuperarse, vi al camerino fuerte”, aseveró Gamero, quien aprovechó para dar su enhorabuena a su rival de este jueves. “Quiero felicitar al profe Jhon Bodmer, a Nacional y a todos sus jugadores por el título.”.

