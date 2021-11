Jugadores de Millonarios denunciaron ataques a su bus en Medellín

Se jugó la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor y Millonarios sacó tres puntos en su visita a Medellín tras ganarle 3-1 a Atlético Nacional. En el traslado del equipo albiazul al aeropuerto, el bus en el que se transportaba fue atacado.

Videos e imágenes circularon en los perfiles de algunos jugadores de Millonarios en las redes sociales de Instagram y Twitter, denunciando que atacaron el bus en el que iban rumbo al aeropuerto. David Silva, capitán de los azules, expresó: “Por encima del fútbol están las personas #Fútbolenpaz”

Asimismo, Emerson Rivaldo comentó: “por encima del fútbol están las personas. Y lo peor, fue en mi ventana, casi me tapean”.

Inaceptable: el bus de @MillosFCoficial fue atacado a piedra en Medellin después del partido que se disputó hoy contra Nacional. No hay excusas para que la violencia se tome el fútbol. Rechazo enfatico desde @MinDeporteCol a estas agresiones. pic.twitter.com/wyA2t2If6K — Guillermo Herrera Castaño (@GHerreraCas) November 22, 2021

El defensor central del conjunto albiazul Andrés Llinás también se sumó al pedido de sus compañeros. “Fútbol en paz...”

Millonarios, por medio de su jefe de prensa, César Ardila, confirmó que la agresión no pasó a mayores. “Afortunadamente no hubo ningún problema con alguien de la delegación, al bus lo atacaron de frente y a un costado rompiendo los vidrios. Afortunadamente lo que se rompió no afectó a nadie”.