Las barras visitantes no estarán en la tribuna oriental de El Campín

Hinchas de Millonarios en el Campín, durante el partido ante Deportivo Pereira por la tercera fecha de los cuadrangulares del grupo A de la Liga Betplay 2022-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las tribunas laterales de El Campín han sido protagonistas de la fiesta futbolera que durante años se ha vivido en cada partido. Con bombos, extintores y cantos miles de hinchas han alentado a su equipo a una sola voz con amor y pasión.

Este miércoles EL ESPECTADOR conoció que la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en conjunto con los equipos de Bogotá en reuniones sostenidas el 25 de enero y 9 de febrero, aprobaron un protocolo que plantea que las barras populares se ubicarán exclusivamente en las tribunas laterales, no en la tribuna oriental.

Además, otro de los aspectos que quedaron aprobados es que para los partidos en los que se enfrenten los clubes Millonarios, Santa fe, Atlético Nacional y América de Cali, si no hay restricciones pendientes, las barras que funjan como visitantes en estos partidos deberán tener ubicación en una de las tribunas laterales del estadio.

Para los otros partidos en donde los clubes de Bogotá se enfrenten con equipos cuya hinchada no es multitudinaria, la CDSCCFB en la reunión previa a cada uno de los partidos definirá la ubicación de los posibles grupos de hinchas visitantes que decidan llegar al estadio.

Cabe mencionar que todas las decisiones que se toman en relación con el fútbol profesional obedecen no solamente a las obligaciones funcionales que la ley 1270 establece para las comisiones locales de fútbol, sino al interés general prioritario con miras a prevenir hechos lamentables y construir seguridad y convivencia mas allá de los estadios.

“No hemos aprobado ingreso de barras visitantes en oriental. Hubo comisión de fútbol y se aprobó lo que plantea el protocolo: las tribunas laterales son para barras populares. La tribuna lateral cumple con todas las condiciones de seguridad. Esta determinación viene desde el año pasado. De hecho, es aprobada y apoyada por la Policía y las demás entidades que hacen presencia en la comisión. (...) Las tribunas laterales sur y norte son las que, al tener la mejor infraestructura y mejores condiciones de seguridad, albergaran las barras populares de equipos bogotanos y equipos visitantes. Cada partido tiene su complejidad diferente y riesgo específico y es en la Comisión de Fútbol donde se definen todas las características de acomodación y de logística respectiva. En algunos casos, los mismos equipos prefieren no aprobar hinchada visitante; en otros, hay barras sancionadas a nivel nacional o local. Cada partido tiene su propia logística”, mencionó el secretario de Gobierno Felipe Jiménez.

Jiménez además agregó que: “Los hinchas no son criminales, independientemente de la tribuna a la que asistan. Los criminales a la cárcel, los hinchas al estadio. Nosotros impulsamos la convivencia y sacamos a los violentos del fútbol. Yo mismo he propiciado sanciones a hinchadas por impulsar hechos violentos en los estadios: la hinchada de Nacional no ha podido entrar a El Campin en más de 12 meses; la del Cali no puede entrar por 12 meses; la de Bucaramanga, por seis fechas; la de América, por tiempo indefinido, no puede entrar elementos de animación. Hemos diseñado puestos de control: a la entrada de Bogotá, bus con armas, navajas o palos, bus que se devuelve. Tenemos una mesa con Fiscalía para sacar adelante los casos de hechos de intolerancia en las calles y judicializar a los violentos”.

¿Qué significa esta decisión para Millonarios?

La tribuna lateral norte regresará definitivamente para la barra de los Comandos Azules de Millonarios. Cabe mencionar que este espacio se venía utilizando como una tribuna familiar desde 2018, en la que podían asistir un niño o niña junto a un adulto por un precio especial.

Esta decisión había sido tomada por el equipo como también por la Alcaldía de Bogotá, luego de una protesta de los barristas azules ante las directivas del club en las que se utilizaron bengalas en septiembre del 2017, según mencionan los Comandos Azules en un comunicado en Instagram.

Posteriormente, esta barra tuvo que compartir la lateral sur con la Blue Rain para darle paso a la zona familiar en norte. Sin embargo, se presentaron algunos problemas entre las barras y poco a poco fueron regresando a su tribuna habitual cuando Millonarios jugaba como local. Cabe añadir que esta notificación se da hasta ahora debido a que el semestre pasado, los azules tenían compromisos con las personas que se habían abonado para la tribuna familiar.

Ante esta noticia, Los Comandos Azules informaron a través de su página de Facebook que: “Lo más importante en estos cinco años, es que la barra se ha unificado y lleva un proceso serio para mejorar el bienestar de los asistentes al espectáculo que nos apasiona a todos: el fútbol. (....) El año pasado se dio la vuelta de la famosa banda de la Calavera a su pedazo de cielo, donde hemos seguido todos los protocolos exigidos y la fiesta ha sido monumental. Seguiremos comprometidos con la convivencia dentro y fuera del estadio, porque en nuestra ideología sabemos que debemos cuidar nuestro hogar, que es el Nemesio Camacho”.

Además, agregaron que la tribuna familiar es un pilar para que las nuevas generaciones de hinchas se “enamoren” del equipo embajador.

Cabe agregar que para preservar la sana convivencia entre las hinchadas de Bogotá se creó el programa ‘Goles en Paz’, que comenzó en 1999. Durante años se han adelantado distintas campañas que han buscado un barrismo en paz y durante esta administración han vinculado mujeres hinchas al programa por primera vez en 24 años.

En este programa también se encuentran hombres y mujeres pertenecientes a barras populares y tradicionales, mamás del fútbol, mamás de los hinchas, desde diferentes programas y visiones.

“Goles en Paz no es un programa clientelista para contratar miembros de barras: es un patrimonio de nuestra ciudad que debemos cuidar. Trabajamos para promover la convivencia y alejar la violencia en el fútbol. Nuestra visión no tiene nada que ver con que el actual presidente haya vinculado miembros de las barras a su administración”, aseguró Jiménez.