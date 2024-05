Las explicaciones de Gamero tras el partido de Millonarios: “Necesitábamos seguir vivos”

Alberto Gamero (der.), director técnico de Millonarios, muestra su preocupación tras el empate 1-1 ante Bolívar. Foto: Jose Vargas Esguerra

Millonarios no vive un buen presente. Tras su eliminación en las copas internacionales, el equipo embajador marcha último tras cuatro fechas en el cuadrangular A de la Liga BetPlay. Afortunadamente, sigue vivo, ya que la irregularidad de sus contrincantes no lo ha dejado totalmente eliminado.

El miércoles, su empate con Bucaramanga lo dejó al fondo de la tabla con cuatro puntos, pero a solo tres del líder que es Pereira, y que también empató sin goles contra Junior de Barranquilla.

Tras la igualdad, Alberto Gamero se refirió al empate de su equipo contra los santandereanos y resaltó que lo más importante del partido era “seguir con vida” y llegar con buenas oportunidades a las dos siguientes fechas, en las que se definirán los finalistas de la Liga BetPlay.

⏱️ 90' Termina el partido en Bucaramanga. La próxima cita azul será este sábado frente al Pereira en el Hernán Ramírez Villegas.



🟡🟢 BUC 0️⃣ - 0️⃣ MFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/oJA1rzMXJh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 23, 2024

¿Qué dijo Alberto Gamero?

Por un lado, Alberto Gamero detalló que los cambios de la nómina respondieron a la necesidad que tenía Millonarios de sumar puntos. “Por momentos, salimos a proponer más que el rival. También rodeamos a muchos jugadores, como Jorge Arias y Banguero, buscando proteger a los dos en ese costado. El caso de Mackalister siempre es un jugador que necesitamos tenerlo en una posición donde no nos corra tanto. Fue una estructura pensada de acuerdo a lo que hacen ellos. Me parece que no fue un revolcón y era un partido para seguir vivos”.

Según el estratega, la idea era hacer: “un partido de estructura espejo. Por momentos salió lo que quisimos, contrarrestarnos un equipo fuerte en la pelota quieta y con dos jugadores potentes en ataque. Por momentos lo controlamos bien. Intentamos hacer posesión de balón y también llegamos”.

Además, Gamero se refirió a la situación de Juan Carvajal y el trabajo de otros jugadores: “El goleador es goleador y a pesar de que salió, estaba pivoteando bien, se asociaba con Silva, Banguero e hizo un buen trabajo. Es un jugador joven que en cualquier momento debe llegar al gol y nosotros le estamos dando confianza con eso. No solamente es brindar gol, sino apoyar en parte ofensiva y defensiva”.

Con este panorama, Millonarios sigue luchando por mantenerse en la contienda y espera aprovechar las próximas fechas para mejorar su posición y alcanzar los puestos de finalistas en la Liga BetPlay. La irregularidad de los demás equipos les da una esperanza de poder remontar en la tabla y seguir en la pelea por el título.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador