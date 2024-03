¿Le robaron insólito penalti a Cali? Novoa y Gallo, protagonistas de la polémica: video

La jugada de la polémica en los últimos minutos del partido entre Millonarios y Cali. Foto: Archivo Particular

El partido de Millonarios y Cali, que quedó empatado 1-1 en El Campín de Bogotá, terminó con mucha polémica.

En la apertura de la jornada de este sábado, por la fecha 13 de la Liga BetPlay, azucareros y embajadores igualaron en un encuentro en el que los dos equipos necesitaban sumar de a tres.

Sin embargo, en el último minuto de la reposición, una jugada muy polémica se llevó todos los focos. Cali pidió un penalti, aparentemente bastante claro, que no pitaron en contra de Millonarios.

⏱️ 90' Termina el Clásico Histórico. La próxima cita es este miércoles en el Clásico Capitalino.



¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔥



🔵⚪️ MFC 1️⃣ - 1️⃣ CAL 🟢⚪️ pic.twitter.com/gk4gzZpuX5 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2024

Diego Novoa, el héroe de la tarde que casi se viste de villano

La jugada, concretamente, fue un aparente puño del arquero de Millonarios, Diego Novoa, que al intentar sacar rápido al parecer golpeó el rostro de Andrey Estupiñán. El arquero del cuadro de Bogotá, que fue la gran figura del partido, casi se gana una roja innecesaria y le daña el juego al embajador.

Tras el supuesto golpe, el jugador de Cali se lanzó inmediatamente al piso, exageración que le restó credibilidad a la agresión.

No obstante, lo que se vio en las imágenes televisivas fue un claro penalti, que, no obstante, el árbitro Nicolás Gallo no pitó. De hecho, el juez ni siquiera fue a revisar el VAR.

Video: la jugada de la polémica en el Millonarios vs. Deportivo Cali

Agresión en el área es PENAL

NO EXISTE EL VAR

DEPORTIVO CALI OTRA VEZ PERJUDICADO@Dimayor QUIERE ENVIAR AL DEPORCALI A LA 🅱️

EL ÁRBITRO NICOLÁS GALLO ROBO AL CALI



El Árbitro ayuda a Millonarios

Narcofutbol @eldoctorpelaez @MdeFrancisco12 @AsoDeporCali pic.twitter.com/NWiPpqyEAa — DEPORTIVO CALI T.V.G (@tocata11) March 23, 2024

¿Le robaron penalti a Cali? Posturas divididas

Aunque en las imágenes el puño de Diego Novoa a Andrey Estupiñán es claro, es cierto que la reacción del jugador de Cali es exagerada.

Eso podría haber jugado en la decisión de Nicolás Gallo, que ni siquiera fue a revisar el VAR, una postura muy cuestionable dado lo delicado de la jugada.

El penalti, no obstante, no era tan claro, pues generó opiniones divididas. Según el periodista Samuel Vargas: “Sancionar penal de Novoa sobre Estupiñán era fomentar la constante exageración y simulación característica del futbolista colombiano. ¡Lo rozó mínimamente! Literalmente, apenas lo despeinó. ¿En un torneo internacional serio cobrarían algo así? ¡Por supuesto que NO! Jueguen”.

Sin embargo, cuentas especializadas en arbitraje, como el VAR Central, argumentaron error del árbrito Gallo: “Tendrán que sacar audios para explicarnos por qué no sancionaron penal y expulsión del arquero Novoa. Por más que haya sido ‘solo un roce’, (es decir, si hubo contacto) el hecho de que haya agresividad y brutalidad lo convierte en conducta violenta”.

🧐 Tendrán que sacar audios para explicarnos por qué no sancionaron penal y expulsión del arquero Novoa. Por más que haya sido "sólo un roce", (es decir, si hubo contacto) el hecho de que haya agresividad y brutalidad lo convierte en conducta violenta.pic.twitter.com/KglWHPcZW9 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) March 23, 2024

