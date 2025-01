Los detalles finales del contrato entre Falcao y Millonarios: ¿cuánto se ganará?

Radamel Falcao García, en el entrenamiento de Millonarios, este martes. Foto: Millonarios

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes, por fin, terminó una de las novelas más largas en los tiempos recientes de Millonarios: la renovación de Radamel Falcao García.

Luego de un semestre con el embajador, el goleador histórico de la selección de Colombia y el equipo capitalino resolvieron los problemas económicos que habían llevado a las dos partes a anunciar su separación hace apenas una semana.

En principio, tanto Falcao como Millonarios habían confirmado oficialmente que la etapa del Tigre en Bogotá había terminado. Sin embargo, dos días después, como se confirmó oficialmente este martes, la decisión fue revertida y finalmente el goleador se quedará en el elenco capitalino.

En contexto: Atención: Millonarios anunció oficialmente que Falcao García renovó su contrato

A esta historia le falta una segunda parte por escribir 🖊️🐯⚽Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/vDCj1IUxHO — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 28, 2025

¿Cómo se solucionó el problema del impuesto al patrimonio?

El problema principal que no permitió a Falcao renovar con Millonarios, en un primer momento, tenía que ver con el impuesto al patrimonio.

Esta carga impositiva implica que toda persona que viva en Colombia más de 183 días continuos se convierte oficialmente en residente fiscal. En ese escenario, los impuestos se pagan no solo sobre los ingresos, sino también sobre el patrimonio acumulado. Es decir, en el caso de Falcao, tras sus primeros meses en Colombia con Millonarios, el futbolista estaba obligado no solo debía pagar sobre su salario, sino también sobre lo que construyó durante dos décadas de carrera en el exterior.

Este impuesto, diseñado para gravar grandes fortunas, era tan alto para el goleador que superaba el salario que Millonarios podía ofrecerle, haciendo que, en términos netos, Falcao prácticamente pagara por jugar en el equipo.

El impuesto al patrimonio, explicado: Falcaonomics

Radamel Falcao ya se unió a trabajos con todo el plantel. 🐯⚽ pic.twitter.com/rQwza2ExX1 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 28, 2025

En principio, el embajador dijo que no podía resolverle a Falcao García la carga impositiva. Por esa razón, el jugador no renovó. No obstante, dos días después del adiós, Millonarios consiguió la plata. El club, según trascendió, logró asegurar un nuevo patrocinador que permitió ofrecer un contrato más competitivo y ayudar al futbolista a lidiar con el alto costo fiscal que enfrentaría al convertirse en residente fiscal en Colombia.

Entre el impuesto al patrimonio y la declaración de renta, Falcao García debía pagar $5.8 mil millones al Estado, una cifra que, sumada a lo que tributa en España, hacía que su estadía en el país pareciera inviable. Sin embargo, el acuerdo con el nuevo patrocinador revirtió la decisión inicial y permitió que ambas partes superaran las dificultades económicas.

Así quedó el contrato y el sueldo de Falcao en Millonarios

A ciencia cierta, nadie sabe lo que ganará Falcao en Millonarios. Esta información no se ha filtrado, aunque lo que se sabe es que el goleador será el mejor pagado del fútbol colombiano, superando los 950 millones que ganará Juan Fernando Quintero en América de Cali.

@elespectador La llegada de Juan Fernando Quintero al América de Cali es el refuerzo más importante del año en el fútbol colombiano. Llega desde Racing, club al que le dio la Copa Sudamericana. Su historia ha estado marcada, desde que era un niño, por la resiliencia y la valentía para superar las peores tragedias. #juanfernandoquintero #AmericadeCali ♬ sonido original - El Espectador - El Espectador

Lo que sí trascendió sobre el acuerdo entre Millonarios y Falcao García, es que el futbolista firmó solo por seis meses. En principio, el goleador quería arreglar por un año, pero no logró que el embajador diera su brazo a torcer.

No obstante, el contrato quedó pendiente a posibles extensiones hasta diciembre de 2025 en caso de que el jugador logre ciertos méritos deportivos. Por ejemplo, ser campeón con el albiazul.

Finalmente, lo que demoró la firma, aunque todo estaba sellado desde la semana pasada, fue el tema de imagen del jugador con los patrocinadores que hicieron posible su estadía. Resueltos esos detalles, Radamel Falcao García extendió su vínculo con el embajador este viernes y estará con Millonarios no solo en la Liga BetPlay, también en la Copa Sudamericana.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador