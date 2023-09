Millonarios, de visitante, derrotó a Envigado: así va la tabla de la Liga BetPlay

Larry Vásquez celebra con sus compañeros uno de los goles de Millonarios en la victoria frente a Envigado. Foto: @MillosFCoficial

Primera victoria para Millonarios en el torneo en condición de visitante. Lo sufrió en la primera parte, pero sí algo ha demostrado el campeón del fútbol colombiano es que sabe darle vuelta a un marcador.

No fue el mejor primer tiempo para Millonarios, que cayó en imprecisiones y en errores individuales, uno que incluso derivó en la apertura del marcador. Fue al minuto 32, que Daniel Cataño perdió un balón en la mitad de la cancha, que quedó en los pies de Felipe Jaramillo, que asistió a Bayron Garcés, que remató de media distancia y la clavó en el ángulo.

Millonarios intentó reaccionar y tuvo la oportunidad del empate unos minutos después en un rebote que cazó Édgar Guerra casi que en el punto penalti, pero el guardameta de Envigado, Joan Parra, evitó el empate.

Envigado se fue al descanso con la ventaja, pero no pasó ni un minuto de la segunda parte para que llegara la igualdad en el marcador.

Gol de camerino de Larry Vásquez, que selló otro gran gol en el Polideportivo Sur, que tras recibir un pase de Pereira, remató de media distancia con más precisión que potencia, y el balón nuevamente se colgaba en el ángulo del palo de la mano izquierda de Parra para igualar las cosas.

Alberto Gamero decidió volcar su equipo al ataque. Al minuto del empate casi encuentra el segundo tras una recuperación de Leonardo Castro, que no pudo rematar con comodidad, pues su disparo fue anticipado.

Atrás, los azules se paraban con línea de tres. Ingresaron David Mackalister Silva y Jorge Arias, por los laterales Ricardo Rosales y Ómar Bertel. Y con esos cambios, los azules empezaron a posicionarse más en campo rival, complicando la salida y la creación de juego de Envigado.

Los cambios le salieron a Gamero. Pues luego sacó a Édgar Guerra para darle minutos a Beckham David Castro, que al minuto 70, tras una nueva asistencia de Juan Carlos Pereira, empalmó el balón de primera y logró darle la vuelta al marcador.

No hubo mayores jugadas de riesgo. Sobre el 85 un remate de Daniel Ruiz que atajó Joan Parra, que fue una de las figuras de Envigado. Millonarios terminó con lo justo, pero logró defender la victoria y sumar tres puntos que lo dejan en el quinto lugar con 22 puntos, mientras que los naranjas siguen últimos con ocho unidades.

En la próxima fecha, Envigado visitará a Nacional, mientras que Millonarios recibirá a Unión Magdalena, en El Campín.

El resumen de la fecha 14

La fecha 14 de la Liga BetPlay comenzó el sábado con el triunfo del líder Águilas Doradas ante Boyacá Chicó en Tunja, con anotación de Johan Rodríguez. Después, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, América goleó 4-1 a Atlético Nacional con un doblete de Cristian Barrios y goles de Víctor Ibarbo y Édwin Cardona. Para los verdolagas descontó Álvaro Angulo.

Hoy también se jugarán los duelos Equidad vs. Jaguares (4:15 p.m.), Alianza vs. Once Caldas (6:25 p.m.) y Medellín vs. Bucaramanga (8:35 p.m.), todos con transmisión por Win Sports+.

Este martes concluye la fecha con los partidos entre Unión Magdalena y Deportivo Cali (6:15 p.m.) y Pasto vs. Huila, a las 8:30 p.m..

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2023

Equipo PJ PTS DG 1. Águilas Doradas 13 27 9 2. América de Cali 14 26 11 3. Atlético Nacional 14 24 8 4. Independiente Medellín 13 22 5 5. Millonarios 14 22 1 6. Santa Fe 14 22 0 7. Tolima 13 19 1 8. Alianza Petrolera 13 19 -2 9. Unión Magdalena 13 18 -3 10. Atlético Junior 14 17 7 11. Deportivo Pasto 13 17 -2 12. Atlético Huila 13 16 2 13. Once Caldas 13 16 1 14. Atlético Bucaramanga 13 16 -1 15. Deportivo Cali 12 14 -2 16. Boyacá Chicó 14 14 -7 17. Deportivo Pereira 13 12 -5 18. Equidad 13 12 -5 19. Jaguares 13 9 -9 20. Envigado 14 8 -11

