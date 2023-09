¿Cuántos títulos ha ganado James Rodríguez en su carrera?

James Rodríguez ganó su primer título en territorio brasilero este fin de semana. Foto: EFE - Isaac Fontana

Sao Paulo ganó el domingo la Copa de Brasil por primera vez en su historia al empatar en casa 1-1 con el Flamengo en el partido de vuelta de la final y gracias al triunfo 1-0 en la ida en el Maracaná.

En un estadio Morumbí lleno a rebosar, con 63.077 espectadores, récord del año, el Sao Paulo logró sobreponerse al gol del Flamengo que igualaba la final para lograr el inédito título en sus vitrinas.

Tras decepcionar en la ida ante su afición, donde no inquietó prácticamente a su rival, el Flamengo mostró otra imagen desde el inicio en la revancha.

Desde el inicio el equipo carioca se fue en busca del gol que empatara la serie, algo que logró en el minuto 44 cuando el chileno Erick Pulgar mandó un disparo cruzado desde la derecha que el portero Rafael desvió con la punta de la mano al palo y Bruno Henrique, completamente sólo, aprovechó el rebote para marcar a placer el 1-0.

Un nuevo título para James Rodríguez

James, que marcó la semana pasada su primer gol con la camiseta de Sao Paulo, no jugó en la victoria frente a Flamengo. Es la séptima vez que el colombiano gana un título sin jugar la final, un dato no menor en la carrera del volante, que no ha logrado encontrar su forma en el cuadro brasilero.

Sin embargo, James Rodríguez sigue siendo el colombiano con más títulos en su palmarés, logrando un número que será difícil de batir en los próximos años.

¿Cuántos títulos ha ganado James en su carrera?

Con el título de la Copa de Brasil, James Rodríguez registra 25 títulos en su palmarés. El segundo colombiano con más copas es Iván Ramiro Córdoba, que consiguió 17, la mayoría de ellos con el Inter de Milán.

Dos Champions, dos mundiales de clubes y cuatro ligas, dos en España y dos en Alemania son los títulos más destacados de James Rodríguez en su carrera. En Sudamérica es la segunda copa que levanta, la primera fue siendo campeón en Argentina con Banfield.

