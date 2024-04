Millonarios enfrentará a Bolívar sin Macka ni Llinás: así podría ser la alineación

El capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, sufrió una lesión en el partido ante Alianza el pasado miércoles. Foto: Colprensa

Luego de empatar 1-1 contra Flamengo en El Campín de Bogotá, Millonarios viajó este lunes a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a 400 metros sobre el nivel del mar, para cumplir con el compromiso válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Allí entrenará el martes.

El miércoles el equipo de Alberto Gamero viajará a La Paz a 3.581 metros sobre el nivel del mar y el jueves se enfrentará a Bolívar en el estadio Olímpico Hernando Siles a las 5:00 p.m. Todo esto será para combatir la altura de la capital boliviana.

🚍⚽️Ⓜ️☑️



📍 Aeropuerto El Dorado pic.twitter.com/22ZEDKhU1u — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 9, 2024

Para el embajador no será una tarea sencilla, pues su próximo rival venció de visitante a Palestino por 0-4 y se tomó el liderato del Grupo E de la Libertadores. En su liga local, además, suma cinco victorias, un empate y dos derrotas que lo tienen como líder del Grupo D.

Será un duelo vital para el futuro de Millonarios, pues conseguir una victoria en territorio boliviano sería realmente importante en sus aspiraciones de pasar a la siguiente ronda de la Libertadores, ya que pondría el grupo más parejo.

Las bajas de Millonarios ante Bolívar

Sin embargo, el equipo embajador no contará con pilares fundamentales en su once titular. David Mackalister Silva, el capitán y referente del equipo, no estará por una lesión muscular del gastroleo derecho.

Andrés Llinás, líder de la defensa, tampoco estará, pues no se alcanzó a recuperar una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda. Jorge Arias tampoco estará por una lesión miotendinosa del recto anterior izquierdo.

¡Vamos todos unidos en la segunda fecha de nuestra aventura continental! 🗺️🇨🇴⚽️💙🔝



▶️ Este es el grupo de jugadores que viajan a Bolívia para enfrentar el jueves a Bolivar en La Paz.



✈️🔜🇧🇴 ¡VAMOS MILLONARIOS! #GloriaEterna pic.twitter.com/xYNl0YwPXM — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 8, 2024

Pese a esto, sí contará con los demás jugadores que le pelearon de tú a tú a Flamengo en Bogotá. En el arco estará Álvaro Montero y en la defensa seguramente estarán Delvin Alfonzo, Alex Moreno Paz, Juan Pablo Vargas y Johan Hernández, quien ha aprovechado las ausencias de Danovis Banguero y Omar Bertel en la lateral derecha.

Más adelante estarán Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira tras la expulsión de Larry Vásquez. Más adelante, en el medio campo, estarán Daniel Cataño y, posiblemente, Daniel Ruiz o Emerson Rivaldo reemplazando a ‘Macka’. Ya en el ataque estarán el argentino Santiago Giordana y Leonardo Castro, quien fue uno de los protagonistas del duelo ante el ‘Mengao’.

Luego de su duelo en La Paz, Millonarios tendrá que viajar a Pasto para enfrentar al equipo de esta ciudad por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Tendrá que buscar una victoria, si tiene aspiraciones de entrar a cuadrangulares. Luego, el miércoles, recibirá a Junior en El Campín por el torneo local.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador