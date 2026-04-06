Millonarios recuperó a Falcao García justo a tiempo para su debut en la Copa Sudamericana

Radamel Falcao García ha jugado cinco partidos en lo que va de la presente temporada. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Radamel Falcao García volvió a la convocatoria de Millonarios para el debut del club en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, frente a O’Higgins. El experimentado delantero superó sus molestias físicas y quedó nuevamente a las órdenes del técnico Fabián Bustos.

El regreso del ‘Tigre’ marca el final de una espera larga para el atacante samario, quien no juega desde el pasado 14 de febrero. Su última aparición fue en el duelo ante Llaneros, cuando se vio obligado a abandonar el terreno de juego por culpa de una lesión.

En aquel partido, Falcao sufrió una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. La molestia lo obligó a mantenerse al margen durante siete semanas, perdiéndose compromisos claves tanto en Liga BetPlay como en la fase previa del torneo continental.

Ese contratiempo físico también explica su escasa participación en la temporada. Por culpa de la lesión, el ‘Tigre’ ha disputado solo cinco partidos en lo que va del 2026, todos por la Liga BetPlay. En ese puñado de presencias apenas ha podido celebrar un gol.

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Aun así, su retorno llega en un momento clave. Millonarios no puede bajar la guardia en ninguno de los dos frentes, pues en la Liga marcha noveno y necesita sumar para asegurar cupo en los playoffs, mientras que en la Sudamericana requiere arrancar fuerte para avanzar de ronda.

Recambio en el ataque de Millonarios

Además, el técnico Fabián Bustos gana herramientas para administrar su ataque. Hasta ahora, los titulares han sido Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, pero con Falcao disponible el argentino cuenta con más alternativas para rotar y mantener frescura. También aparece como opción Jorge Cabezas Hurtado.

No obstante, la convocatoria sigue marcada por ausencias importantes. El lateral Carlos Sarabia continúa sin recuperarse de su lesión y no pudo ser tenido en cuenta para el viaje. Tampoco está disponible el defensor central Sergio Mosquera, descartado para lo que queda de este semestre por un problema de hombro.

Millonarios visitará a O’Higgins este martes 7 de abril a las 7:00 p.m., en el estadio El Teniente de Rancagua, en el arranque del Grupo C de la Copa Sudamericana. En simultáneo jugarán Boston River y Sao Paulo, en Montevideo. El compromiso tendrá transmisión de ESPN y Disney+.

Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar a O’Higgins en la Copa Sudamericana.

Arqueros: Diego Novoa, Guillermo De Amores.

Defensas: Edgar Elizalde, Jorge Arias, Andrés Llinás, Samuel Martín, Sebastián Valencia, Alex Moreno Paz, Danovis Banguero.

Mediocampistas: Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Darwin Quintero, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Alex Castro.

Delanteros: Radamel Falcao García, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Beckham Castro, Julián Angulo, Jorge Cabezas Hurtado, Brayan Campaz.

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