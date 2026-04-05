Mire el nuevo gol de Jhon Arias con Palmeiras en el Brasileirão: video

Jhon Arias volvió al fútbol de Brasil luego de pasar tan solo seis meses en Inglaterra. Foto: Palmeiras, vía X

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Jhon Arias no para de dar noticias buenas desde Brasil. El mediocampista de la selección de Colombia marcó su segundo tanto con Palmeiras desde que volvió al Brasileirão tras un corto paso por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League. El equipo brasileño se prepara para la Copa Libertadores.

Incluso, el debut en esta competición internacional será visitando tierra colombiana, pues Palmeiras se medirá ante Junior de Barranquilla. Un partido al que el Verdão llegará con todas sus estrellas a Cartagena, incluyendo Arias, quien parece haber recuperado su mejor versión, esa que mostró en Fluminense.

Algo que el jugador de la Tricolor demuestró con este nuevo gol con Palmeiras. Jugando en la banda y moviéndose hacia el centro, el colombiano recibió un pase en largo, dio un toque a un compañero y recibió de primera para colgar el balón en el ángulo superior izquierdo del arquero con el borde interno del pie derecho.

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Palmeiras alistando motores para la Libertadores

El tanto de Jhon Arias sirvió para la victoria 2-1 de Palmeiras sobre Bahía por la décima jornada del Brasileirao. El conjunto de São Paulo marcha primero en la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que su perseguidor.

Eso sí, como cada año, la prioridad para el club brasileño parece ser la Copa CONMEBOL Libertadores. Una competición que ha ganado tres veces, dos en los últimos cinco años gracias a su generosa chequera para traer jugadores de Europa.

Una situación que no es exclusiva del equipo de Arias, sino que se replica casi en todos los niveles del fútbol en Brasil. De las últimas nueve ediciones de la ‘Gloria Eterna’, ocho veces el campeón ha sido una escuadra brasileña.

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