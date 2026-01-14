Boca Juniors vs. Millonarios: el embajador se encomienda a su ángel para 2026

El cuadro embajador tendrá el cierre de su pretemporada en Argentina frente a Boca Juniors, en un duelo que será aprovechado para homenajear a Miguel Ángel Russo, ídolo de ambas instituciones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La Bombonera será el escenario de un último recuerdo para un hombre que respiró fútbol hasta su último día. Esta tarde, Boca Juniors recibirá a Millonarios en un amistoso que, más allá del resultado y las conclusiones individuales o colectivas, será un...
Por Juan Carlos Becerra
Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com
