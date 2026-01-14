Logo El Espectador
Boca Juniors vs. Millonarios: el embajador se encomienda a su ángel para 2026

El cuadro embajador tendrá el cierre de su pretemporada en Argentina frente a Boca Juniors, en un duelo que será aprovechado para homenajear a Miguel Ángel Russo, ídolo de ambas instituciones.

Juan Carlos Becerra
14 de enero de 2026 - 12:08 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Bombonera será el escenario de un último recuerdo para un hombre que respiró fútbol hasta su último día. Esta tarde, Boca Juniors recibirá a Millonarios en un amistoso que, más allá del resultado y las conclusiones individuales o colectivas, será un...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

