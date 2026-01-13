Hora y dónde ver Millonarios vs. Boca Juniors: Copa Miguel Ángel Russo

Millonarios enfrentará a Boca Juniors en La Bombonera: fecha, horarios y dónde ver Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque son pocos los partidos entre Millonarios de Colombia y Boca Juniors de Argentina, el partido de este miércoles 14 de enero de 2026 es muy especial. Será un partido amistoso que servirá como homenaje póstumo a Miguel Ángel Russo.

El mítico director técnico falleció el pasado 8 de octubre de 2025 mientras aún dirigía al club gaucho, con el cual ganó una liga y una copa argentina. Un hábito que también se le hizo costumbre en el equipo colombiano con una liga y una superliga.

Por eso este encuentro amistoso, bautizado como Copa Miguel Ángel Russo, es tan emotivo, tanto para Embajadores como para Xeneizes. Esta es la hora y el canal donde hinchas de Boca y Millos podrán disfrutar de este cotejo que tiene corto historial.

Hora y dónde ver Millonarios vs. Boca Juniors

Fecha : miércoles 14 de enero de 2026

Lugar : estadio La Bombonera en Buenos Aires, Argentina

Hora : 5:00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos entre Millonarios y Boca Juniors

El primer partido entre colombianos y argentinos data del 17 de febrero de 1957 en el estadio El Campin. Fue empate sin goles entre Millonarios y Boca Juniors. Tuvo que pasar casi medio siglo para que el club azul y el azul y oro volvieran a verse las caras.

Fue exactamente el 2 de septiembre de 2005, de nuevo en el templo deportivo de los bogotanos. No obstante, esta vez sí hubo un ganador; 2-1 a favor del local, que para ese entonces vivía una de las peores etapas de su historia, al borde del descenso.

Finalmente, el 25 de julio de 2012, Millos y Boca volvieron a verse la cara en El Campin, encuentro en el que se volvió a repetir el marcador de 2-1, pero esta vez a favor de los gauchos. Hasta hoy, ese es el último cotejo entre colombianos y argentinos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador