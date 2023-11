Millonarios vs. DIM por la Liga Betplay: Hora y dónde verlo en vivo

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue la semana pasada en el Campin con victoria del conjunto embajador por 1-0 Foto: Oscar Perez

Este jueves se juega un partido decisivo para el futuro del cuadrangular B de la Liga Betplay 2023-II. El Deportivo Independiente Medellín recibirá a Millonarios en el Estadio Metropolitano de Itagüí para afrontar la cuarta fecha de estos cuadrangulares.

Millonarios llega con nueve puntos conseguidos de nueve posibles y el Medellín, con seis unidades, tratará de buscar la punta del grupo en este partido. Si el conjunto embajador hace la tarea bien y consigue la victoria, estaría hoy prácticamente con un pié y medio dentro de la final de la Liga por segunda vez consecutiva.

Millonarios hoy: ¿Cómo llega al partido?

El equipo capitalino que llega como líder y depende de sí mismo para asegurar su puesto en la final del fútbol colombiano. Los embajadores han ganado los tres encuentros que ha jugado en este cuadrangular y eso los tiene como líderes y favoritos para la clasificación.

El equipo que dirige Alberto Gamero cuenta con una baja relevante. David Mackalister Silva no podrá disputar el encuentro por una talagia en su pie izquierdo.

Teniendo en cuenta ese jugador menos con el que cuenta Millonarios, el cambio del capitán de campo del embajador será muy posiblemente Beckham David Castro, quien en catorce encuentros disputados, ha anotado dos goles y una asistencia.

¿Como llega el DIM para el partido?

El Medellín, por su parte, llega con seis puntos de nueve posibles, pero con una ventaja en el punto invisible que le dio haber terminado segundo en el todos contra todos. Si el rojo de la montaña gana hoy los tres puntos, volverá a ser líder del grupo por la ventaja mencionada anteriormente.

Algo que no beneficiará al equipo local es que no podrá jugar en el Estadio Atanasio Girardot, plaza que debido al concierto de Karol G en la capital antioqueña no se podrá utilizar. Es por esa razón que por el día de hoy el equipo poderoso tendrá que trasladarse al municipio de Itagüí para recibir allí esta fecha del cuadrangular.

En el plantel, el Medellín cuenta con dos bajas las cuales son las de los jugadores José Luis Chunga y Leyser Chaverra, quienes no podrán disputar el encuentro el día de hoy.

Millonarios vs.DM: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Hora: 8:30pm

Estadio: Estadio Metropolitano de Itagüí

Canal de Televisión: Win Sports +