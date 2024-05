“No estoy agotado, al contrario, deseo sacar esto adelante”: Alberto Gamero

Alberto Gamero no pudo revertir el resultado adverso que presentó el gol de Joider Micolta. Terminó dependiendo de los canteranos. Foto: Jose Vargas Esguerra

Con tres puntos en mismo número de fechas la situación se puso cuesta arriba para Millonarios, que ocupa el último lugar de la tabla del cuadrangular A. Tras ser eliminado de la Copa Libertadores el pasado miércoles, el cuadro embajador sufrió un nuevo revés tras caer con Bucaramanga en Bogotá el domingo.

Luego del duelo contra los santandereanos, Alberto Gamero, timonel del onceno albiazul, atendió a los medios en conferencia de prensa. Le preguntaron por la actitud del equipo, los jugadores lesionados y su futuro al frente del plantel.

“Tuvimos posibilidades de hacer un gol y no lo hicimos. Sabíamos que íbamos a encontrar espacios, que íbamos a encontrar bandas. No definimos, ellos en una jugada de otro partido se llevan la victoria”, comentó Gamero sobre su planteamiento del partido.

Sobre Stiven Vega y Jhoan Hernández, que no pudieron completar el partido por molestias físicas, Gamero aseguró que con estos dos jugadores, siete jugadores lesionados. El cuadro azul tampoco ha podido contar por la misma razón con Leonardo Castro, Santiago Giordana y Daniel Cataño, entre otros.

Sobre el momento que atraviesan sus dirigidos comentó que “hemos tenido momentos dulces, bonitos, donde no nos da tanto tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de estas derrotas y estamos aprendiendo bastante”

En lo que va del semestre Millonarios ha disputado 29 partidos: once victorias, siete empates y once derrotas. Tras una buena racha en abril, el equipo bajó su rendimiento en mayo, mes en el que solo ha podido ganar un partido, el 1-0 contra Pereira en la segunda fecha de cuadrangulares.

“Por parte mía, las energías no se acaban y yo veo que en el equipo las energías no se han acabado. Siempre hablamos de que el equipo no corre, yo vi que el equipo terminó corriendo y muchas veces hacemos mayor esfuerzo que el contrario, porque somos el de la iniciativa. No estoy agotado, al contrario, con mucha más responsabilidad y mucho más deseo de sacar esto adelante”.

Con el objetivo de reponer el rumbo, Millonarios visita a Bucaramanga el próximo miércoles. La cita es en el estadio Alfonso López y el balón rodará a partir de las 6:15 p.m.. En caso de perder, el cuadro embajador quedaría al borde de la eliminación.

