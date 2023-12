Preocupación en Millonarios por Andrés Llinás; no jugará contra América

El central bogotano Andrés Llinás, referente de Millonarios en la actualidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Millonarios no podrá contar con uno de sus jugadores más determinantes este domingo en un duelo crucial ante el América de Cali por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Andrés Llinás se realizó exámenes médicos tras no disputar el partido del pasado jueves contra Medellín y se confirmó que no estará disponible para jugar en los próximos días.

El club informó que “el jugador Andrés Llinás presenta una lesión muscular en el flexor largo del primer dedo del pie izquierdo. El defensor central ya inició su proceso de rehabilitación y su tiempo de incapacidad se definirá según la evolución”.

La baja de Llinás es sensible porque junto al costarricense Juan Pablo Vargas forman una de las mejores parejas de centrales del fútbol colombiano. Además, el bogotano le aporta al equipo con salida desde el fondo y en el juego aéreo. Su lugar sería ocupado por Óscar Vanegas.

Millonarios F.C: El panorama luego de perder contra Medellín

El club bogotano cuenta con 9 puntos igual que el Medellín y a falta de dos jornadas está obligado a ganar y esperar que el rojo de la montaña pierda o empate algún compromiso.

Cabe resaltar que en la definición de los grupos, el punto invisible (obtenido por el DIM tras quedar segundo en el todos contra todos), es el primer factor de desempate y que en caso de que al final de la última jornada ambos equipos cuenten con la misma cantidad de puntos, el poderoso será el clasificado, sin importar factores como la diferencia de gol.

Nacional, por su parte, está 3 puntos atrás de Millonarios y depende de los resultados que obtenga tanto Millonarios Como el Medellín para clasificarse a la final de la Liga BetPlay.

